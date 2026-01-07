الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد

فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد
7 يناير 2026 11:46

مانشستر (رويترز)
قال دارين فليتشر إنه تواصل مع مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرجسون، للحصول على مباركته قبل تولي مهمة المدرب المؤقت للنادي عقب إقالة روبن أموريم يوم الاثنين الماضي.
وسيشرف فليتشر (​41 عاماً) على الفريق أمام بيرنلي اليوم ‌الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد ​يستمر أيضاً في مباراة الدور الثالث ⁠من ‌كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون.
وقال فليتشر للصحفيين: "لا أحب أن أتخذ أي قرارات كبيرة دون ⁠التحدث مع السير أليكس. لدي علاقة جيدة جداً ⁠معه، لذلك أردت أن أتحدث إليه أولاً وأحصل على مباركته في نهاية المطاف، لأكون صادقاً ​تماماً معك. أعتقد أنه يستحق هذا الاحترام. أردت أن أعرض الأمر عليه وقد أيد أفكاري".
وشارك لاعب الوسط السابق في 342 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، معظمها تحت قيادة ​فيرجسون، كما عمل مؤخراً ‍مدرباً لفريق تحت 18 عاماً.
وأضاف: "عندما تكون موظفاً في النادي، فإن وظيفتك هي أن تبذل قصارى جهدك من أجل مانشستر يونايتد. ‍إنه شيء أحاول أن أعيشه وأؤمن ⁠به كل يوم، لذلك ​كان من المريح بالنسبة لي أن يقول ذلك".
ويُعد فليتشر المدرب الحادي ​عشر ليونايتد، سواء بشكل مؤقت أو دائم، منذ ‍اعتزال فيرجسون عام 2013، المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي برصيد 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في دوري أبطال أوروبا. ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس في ‌جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.

أخبار ذات صلة
10 إحصائيات تُلخص فترة أموريم «البائسة» في «يونايتد»
80 مليون أسترليني تكلفة إقالة «مدربي يونايتد» منذ تقاعد فيرجسون
مانشستر يونايتد
روبن أموريم
أليكس فيرجسون
آخر الأخبار
"إكس أيه.آي" التابعة لـ إيلون ماسك تجمع تمويلات بقيمة 20 مليار دولار
الذكاء الاصطناعي
"إكس ايه.آي" التابعة لـ إيلون ماسك تجمع تمويلات بقيمة 20 مليار دولار
اليوم 11:56
فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد
الرياضة
فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد
اليوم 11:46
الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي تبلغ 142.5 مليار دولار خلال عامين
الذكاء الاصطناعي
الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي تبلغ 142.5 مليار دولار خلال عامين
اليوم 11:35
«الشارقة للشطرنج» يوزّع المناصب الإدارية ويعتمد أولى المشاركات العربية
الرياضة
«الشارقة للشطرنج» يوزّع المناصب الإدارية ويعتمد أولى المشاركات العربية
اليوم 11:35
تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة في السعودية
الرياضة
تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة في السعودية
اليوم 11:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©