فليتشر يتنظر مباركة فيرجسون قبل قيادة مانشستر يونايتد

مانشستر (رويترز)

قال دارين فليتشر إنه تواصل مع مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرجسون، للحصول على مباركته قبل تولي مهمة المدرب المؤقت للنادي عقب إقالة روبن أموريم يوم الاثنين الماضي.

وسيشرف فليتشر (​41 عاماً) على الفريق أمام بيرنلي اليوم ‌الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد ​يستمر أيضاً في مباراة الدور الثالث ⁠من ‌كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وقال فليتشر للصحفيين: "لا أحب أن أتخذ أي قرارات كبيرة دون ⁠التحدث مع السير أليكس. لدي علاقة جيدة جداً ⁠معه، لذلك أردت أن أتحدث إليه أولاً وأحصل على مباركته في نهاية المطاف، لأكون صادقاً ​تماماً معك. أعتقد أنه يستحق هذا الاحترام. أردت أن أعرض الأمر عليه وقد أيد أفكاري".

وشارك لاعب الوسط السابق في 342 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، معظمها تحت قيادة ​فيرجسون، كما عمل مؤخراً ‍مدرباً لفريق تحت 18 عاماً.

وأضاف: "عندما تكون موظفاً في النادي، فإن وظيفتك هي أن تبذل قصارى جهدك من أجل مانشستر يونايتد. ‍إنه شيء أحاول أن أعيشه وأؤمن ⁠به كل يوم، لذلك ​كان من المريح بالنسبة لي أن يقول ذلك".

ويُعد فليتشر المدرب الحادي ​عشر ليونايتد، سواء بشكل مؤقت أو دائم، منذ ‍اعتزال فيرجسون عام 2013، المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي برصيد 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين في دوري أبطال أوروبا. ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس في ‌جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 20 مباراة.