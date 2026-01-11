بطولة صيد الأسماك للسيدات في أبوظبي.. نجاح «5 نجوم»



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، وسط مشاركة مميزة وتنافس قوي عَكَس تنامي حضور المرأة في الرياضات البحرية وتعزيز دورها في هذا القطاع.

وأسفرت نتائج الجولة عن تتويج فريق مريم عبداللطيف بالمركز الأول بعد أن سجّل وزن صيد بلغ 54.54 كيلوجرام، فيما جاء في المركز الثاني فريق أريان مريان أريانوس بوزن 29.34 كيلوجرام، وحل ثالثاً فريق مريم المنصوري بوزن 16.42 كيلوجرام.

وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الفائزات من قبل نورة المنهالي مديرة إدارة التطوير المؤسسي والحوكمة في مجلس أبوظبي الرياضي، ووديمة الظاهري ممثلة هيئة البيئة - أبوظبي.وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تأتي ضمن رؤية مهرجان أبوظبي البحري ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، الهادفة إلى دعم الرياضات البحرية، وتعزيز المشاركة النسائية، وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية المرتبطة برياضة صيد الأسماك، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات البحرية المتنوعة.