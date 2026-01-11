الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نفق «النخبة» في سان سيرو الجديد.. تجربة فخامة «VIP»

11 يناير 2026 17:00

 

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه خطط ميلان وإنتر لبناء ملعب سان سيرو الجديد نحو إضافة تجربة جماهيرية غير مسبوقة، عبر إنشاء ما يُعرف ب«Tunnel Club» أو «نادي النفق»، على غرار ما هو مطبق في ملعبي توتنهام ومانشستر سيتي، بما يمنح المشجعين فرصة مشاهدة اللاعبين من مسافة قريبة للغاية قبل انطلاق المباريات.
ووفقا لما كشفته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، حصل المشروع أخيرا على الضوء الأخضر لبناء ملعب جديد في موقع موقف السيارات الحالي لملعب جوزيبي مياتزا، على أن يتم لاحقا هدم الملعب القديم أو إعادة توظيفه لأغراض أخرى.
ولا يزال التصميم في مراحله الأولى، لكن المقترح الذي يعمل عليه المعماريان «مانيكا» و«فوستر + بارتنرز» يتضمن تخصيص فئة محددة من التذاكر لمجموعة من المشجعين تسمح لهم بالوقوف داخل مساحة مميزة بجانب النفق المؤدي لأرض الملعب، لمراقبة استعداد اللاعبين قبيل صافرة البداية عبر حاجز زجاجي، في تجربة «VIP» تتيح لهم رؤية النجوم وجها لوجه، ومن المنتظر أن يتسع سان سيرو الجديد لنحو 71500 مقعداً بطابقين، بتصميم بيضاوي بدل الشكل المستطيل الشهير للملعب الحالي.

