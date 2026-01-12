الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي البحري» يستعد لأجواء الإثارة مع «الإمارات للفورمولا- 4»

«أبوظبي البحري» يستعد لأجواء الإثارة مع «الإمارات للفورمولا- 4»
12 يناير 2026 11:15

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق يوم السبت المقبل، وعلى مدار يومين منافسات، بطولة الإمارات الدولية لزوارق الفورمولا- 4، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وذلك على مياه كورنيش أبوظبي، بمشاركة نخبة من متسابقي الزوارق السريعة.
ويشهد السباق مشاركة 12 زورقاً تمثّل الإمارات، والسعودية، والسودان، وإيطاليا، في منافسات تعكس الطابع الدولي للبطولة، وتؤكد التطور المتواصل لرياضة زوارق الفورمولا- 4 على المستويين الإقليمي والدولي.
وتنطلق الفعاليات يوم السبت بفتح منطقة المنافسات، يعقبها التسجيل والفحص الفني للزوارق، ثم الاجتماع الفني للمتسابقين، تليه التجارب الحرة وجولات التأهيل، قبل إقامة السباق الأول، فيما تتواصل المنافسات يوم الأحد بجولات إضافية للتجارب والتأهيل، وصولاً إلى السباق الثاني، واختتام البطولة بإقامة مراسم تتويج الفائزين.
وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والفنية، وتوفير أعلى معايير السلامة، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تعكس خبرته في استضافة وتنظيم البطولات البحرية، وتُسهم في إنجاح الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة مهرجان أبوظبي البحري والرياضة الإماراتية.

 

أخبار ذات صلة
بطولة صيد الأسماك للسيدات في أبوظبي.. نجاح «5 نجوم»
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
مهرجان أبوظبي البحري
بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©