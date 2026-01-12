«أبوظبي البحري» يستعد لأجواء الإثارة مع «الإمارات للفورمولا- 4»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم السبت المقبل، وعلى مدار يومين منافسات، بطولة الإمارات الدولية لزوارق الفورمولا- 4، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وذلك على مياه كورنيش أبوظبي، بمشاركة نخبة من متسابقي الزوارق السريعة.

ويشهد السباق مشاركة 12 زورقاً تمثّل الإمارات، والسعودية، والسودان، وإيطاليا، في منافسات تعكس الطابع الدولي للبطولة، وتؤكد التطور المتواصل لرياضة زوارق الفورمولا- 4 على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنطلق الفعاليات يوم السبت بفتح منطقة المنافسات، يعقبها التسجيل والفحص الفني للزوارق، ثم الاجتماع الفني للمتسابقين، تليه التجارب الحرة وجولات التأهيل، قبل إقامة السباق الأول، فيما تتواصل المنافسات يوم الأحد بجولات إضافية للتجارب والتأهيل، وصولاً إلى السباق الثاني، واختتام البطولة بإقامة مراسم تتويج الفائزين.

وأكد ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على اكتمال جميع الترتيبات التنظيمية والفنية، وتوفير أعلى معايير السلامة، ضمن منظومة تنظيمية متكاملة تعكس خبرته في استضافة وتنظيم البطولات البحرية، وتُسهم في إنجاح الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بمكانة مهرجان أبوظبي البحري والرياضة الإماراتية.