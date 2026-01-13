«الأبيض الأولمبي» إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 بـ «نقطة سوريا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

حجز منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، بعد تعادله مع نظيره منتخب سوريا 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» الشوط الأول متقدماً بهدف علي المعمري في الدقيقة 23، مستفيداً من تمريرة منصور المنهالي الذي نجح في استخلاص الكرة عقب خطأ دفاعي، قبل أن يدرك البديل محمود العمر التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب اليابان على قطر 2-0 على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، ليعزز «الساموراي» صدارته لترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، فيما حل «الأبيض الأولمبي» في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على منتخب سوريا صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، وبقي رصيد قطر خالياً من النقاط.

وسجل «الأبيض الأولمبي» بهذا التعادل تأهله الرابع في تاريخه إلى الدور ربع النهائي خلال مشاركته السادسة في البطولة القارية، بعدما بلغ هذا الدور في نسخ: عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، مقابل خروجه من الدور الأول في نسختي أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.

وضرب منتخبنا الوطني الأولمبي موعداً في الدور ربع النهائي، المقررة إقامته الجمعة المقبل، مع منتخب فيتنام متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، فيما يلتقي منتخب اليابان، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية، مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الأولى، على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 20 يناير، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 24 يناير.