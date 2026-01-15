مبابي وإقالة المدربين.. علاقة مقلقة!

معتز الشامي (أبوظبي)

صنع كيليان مبابي مسيرة أسطورية وضعته بين عظماء كرة القدم المعاصرة، خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، أصبح الهداف التاريخي للنادي، وفاز بستة ألقاب في الدوري الفرنسي والعديد من كؤوس فرنسا، وأضاف سريعاً إلى رصيده من الألقاب، بعد انتقاله إلى ريال مدريد، كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، وعلى الصعيد الفردي، تعد قائمة إنجازات مبابي مذهلة، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي، وكأس كوبا، وجائزة الفتى الذهبي، وكان هداف كأس العالم والدوري الفرنسي في مناسبات عديدة.

ومع ذلك، ورغم نجاحاته مع الأندية والمنتخب الفرنسي، تبقى إحصائية مقلقة تلطخ سجله، حيث تولى تدريبه ستة مدربين مختلفين خلال السنوات الثماني الماضية.

وأحدث مثال على ذلك حالة تشابي ألونسو، الذي غادر ريال مدريد من الباب الخلفي بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، إضافة إلى فقدانه السيطرة على غرفة الملابس، ورغم أنه من غير العدل تحميل لاعب واحد مسؤولية المشاكل الداخلية التي عانى منها كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد، إلا أن هذه الواقعة تعد إحصائية مقلقة في سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً.

وعلى مدار السنوات الثماني الماضية، شهد كيليان مبابي إقالة ستة مدربين. خلال فترة وجوده في باريس سان جيرمان رحيل أوناي إيمري، وتوماس توخيل، وماوريسيو بوكيتينو، وكريستوف جالتييه. وامتد هذا التذبذب الإداري إلى ريال مدريد، حيث أقال النادي كارلو أنشيلوتي وتشابي ألونسو في غضون عام ونصف فقط.

بحسب سجلات ناديه، كان توماس توخيل المدرب الذي أشرف على تدريب كيليان مبابي لأطول فترة، حيث استمر على رأس الجهاز الفني لباريس سان جيرمان لموسمين ونصف، وخلال هذه الفترة، فاز بكأس السوبر الفرنسي مرتين، ولقبين في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا مرة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة، إضافة إلى قيادة الفريق الباريسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره أمام بايرن ميونيخ.

وفي مقابلة أجريت قبل إقالته بفترة وجيزة، اعترف توخيل بأنه في الأشهر الأولى له في النادي شعر بأنه أشبه بـ "سياسي أو وزير رياضة" أكثر من كونه مدرباً، وذلك بسبب صعوبة إدارة شخصيات مثل نيمار ومبابي، وعلى النقيض من ذلك، قضى تشابي ألونسو، أقصر فترة مع المهاجم الفرنسي، حيث بقي على رأس الجهاز الفني لريال مدريد لمدة 7 أشهر و11 يوماً فقط قبل رحيله في عام 2026.