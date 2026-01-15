السجل التدريبي.. هل يؤهل كاريك لقيادة مانشستر يونايتد؟!

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعيين لاعبه السابق مايكل كاريك، البالغ من العمر 44 عاماً، كمدرب مؤقت للفريق الأول حتى نهاية الموسم، وأقال مانشستر يونايتد مدربه البرتغالي روبن أموريم من منصبه بعد 14 شهراً في الخامس من يناير 2026. وتولى دارين فليتشر، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد واسكتلندا السابق، مسؤولية تدريب الفريق الأول مؤقتاً.

وتلقى يونايتد هزيمة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون، في مباراة تبدو أنها الثانية والأخيرة لفليتشر على رأس الجهاز الفني، حيث كان قد قاد الفريق للتعادل مع بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب مايكل كاريك، لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق، 464 مباراة في جميع المسابقات مع مان يونايتد بين عامي 2006 و2018، بعد أن انضم إليه قادماً من توتنهام بتوقيع من السير أليكس فيرجسون.

وبعد اعتزاله اللعب في أولد ترافورد، انضم كاريك مباشرة إلى الجهاز الفني لجوزيه مورينيو في مان يونايتد نهاية موسم 2017-2018، وسبق لكاريك أن تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً لـ 3 مباريات بعد إقالة أولي جونار سولشاير عام 2021. فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، لكنه غادر بعد وصول رالف رانجنيك كمدرب مؤقت.

ويعرف عن كاريك أنه يحظى بدعم كبير من لاعبي مان يونايتد وإدارة شركة إينيوس المسؤولة عن شؤون كرة القدم في أولد ترافورد، ولكن هل سجل كاريك التدريبي مناسب لتولي قيادة الشياطين الحمر؟.

خاض كاريك أولى تجاربه في التدريب الاحترافي عام 2022، عندما عينه نادي ميدلسبره، مدرباً للفريق، وكان حينها يبلغ من العمر 41 عاماً. عند وصوله إلى ملعب ريفرسايد، كان ميدلسبره يحتل المركز 21 في جدول ترتيب دوري البطولة الإنجليزية، و كانت بداية كاريك مذهلة، حيث حصد 40 نقطة في أول 17 مباراة، ليصعد فريقه في الترتيب.

أنهى ميدلسبره الموسم في المركز الرابع، وخسر في نصف نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز أمام كوفنتري. كان صعوداً لافتاً، وسادت ترقبات كبيرة حول مستقبل كاريك كمدرب.

ومع ذلك، في موسمه الثاني، تراجع مستوى الفريق، واحتل ميدلسبره المركز الثامن في دوري البطولة الإنجليزية بعد أداء مخيب للآمال في النصف الثاني من الموسم، ولم يتحسن الوضع في موسم 2024/25، حيث فشل ميدلسبره مجدداً في التأهل للأدوار الإقصائية، ليحتل هذه المرة المركز العاشر في الترتيب. بعد ذلك بفترة وجيزة، في بداية يونيو، أقيل كاريك من منصبه، وحل روب إدواردز محله.

