الفجيرة تستضيف دولية «ستورم جيميز» للياقة البدنية

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق في الفجيرة بعد غد «السبت» وعلى مدار يومين منافسات النسخة الرابعة لبطولة اللياقة البدنية الفجيرة 2026 «ستورم جيميز»، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي يتم تنظيمها بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتقام المنافسات في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة بمشاركة 200 لاعب من 40 جنسية من مختلف دول العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 350 ألف درهم.

بدوره وصف أحمد بن ظبوي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة اللياقة البدنية، فعاليات النسخة الحالية بأنها سترتقي لمستويات بدنية وفنية عالية بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين والخبرة المتراكمة للجنة المنظمة، ومثمّناً دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، والجهود لتطوير رياضة اللياقة البدنية «الكروس فيت» لتصبح في الواجهة الرياضية.

من جهته كشف أحمد عبد الله آل علي، مدير البطولة، أن فئات التنافس ستكون فردي المحترفين وفردي الهواة في كلا الجنسين، إضافة إلى فريق الأساتذة للذكور بواقع 3 لاعبين وفرقي الأساتذة المختلط بواقع رجلين وفتاتين، وقال: «ستشهد البطولة مشاركة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم من أصحاب الإنجازات على رأسهم البرازيلي كليان ديسوزا المصنّف 17 عالمياً، والأسترالي كان بورتر والأسترالية جمي سيموند، ومواطنتها إميلي ديروي، بينما يمثل الإماراتي شهد بودبس وأحمد الشحي».

وختم: «الستورم جيميز هي بطولة لياقة بدنية عالية المستوى، تضم مجموعة متنوعة من التحديات البدنية تشمل تمارين السرعة، القوة والتحمل، دفع الأوزان، ومهارات الجمباز في منافسة واحدة قوية، لاختبار قدرات المشاركين البدنية والتقنية، وقدرتهم على الصمود أمام أصعب التمارين».