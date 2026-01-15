الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفجيرة تستضيف دولية «ستورم جيميز» للياقة البدنية

الفجيرة تستضيف دولية «ستورم جيميز» للياقة البدنية
15 يناير 2026 12:15

الفجيرة (الاتحاد)
تنطلق في الفجيرة بعد غد «السبت» وعلى مدار يومين منافسات النسخة الرابعة لبطولة اللياقة البدنية الفجيرة 2026 «ستورم جيميز»، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي يتم تنظيمها بإشراف اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.
وتقام المنافسات في فندق ومنتجع البحر في الفجيرة بمشاركة 200 لاعب من 40 جنسية من مختلف دول العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 350 ألف درهم.
بدوره وصف أحمد بن ظبوي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجنة اللياقة البدنية، فعاليات النسخة الحالية بأنها سترتقي لمستويات بدنية وفنية عالية بمشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين والخبرة المتراكمة للجنة المنظمة، ومثمّناً دعم ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، والجهود لتطوير رياضة اللياقة البدنية «الكروس فيت» لتصبح في الواجهة الرياضية.
من جهته كشف أحمد عبد الله آل علي، مدير البطولة، أن فئات التنافس ستكون فردي المحترفين وفردي الهواة في كلا الجنسين، إضافة إلى فريق الأساتذة للذكور بواقع 3 لاعبين وفرقي الأساتذة المختلط بواقع رجلين وفتاتين، وقال: «ستشهد البطولة مشاركة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم من أصحاب الإنجازات على رأسهم البرازيلي كليان ديسوزا المصنّف 17 عالمياً، والأسترالي كان بورتر والأسترالية جمي سيموند، ومواطنتها إميلي ديروي، بينما يمثل الإماراتي شهد بودبس وأحمد الشحي».
وختم: «الستورم جيميز هي بطولة لياقة بدنية عالية المستوى، تضم مجموعة متنوعة من التحديات البدنية تشمل تمارين السرعة، القوة والتحمل، دفع الأوزان، ومهارات الجمباز في منافسة واحدة قوية، لاختبار قدرات المشاركين البدنية والتقنية، وقدرتهم على الصمود أمام أصعب التمارين».

أخبار ذات صلة
سالم بن سلطان القاسمي: الفجيرة وجهة بارزة لاستضافة البطولات العالمية
أكاديمية الفجيرة تحتفي بالتراث الموسيقي في «ليلة عود»
اللياقة البدنية
الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©