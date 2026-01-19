دياز يعتذر للجماهير المغربية على إهدار ركلة النهائي الأفريقي

الرباط (د ب أ)

اعتذر المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني لجماهير بلاده عن إهدار ركلة جزاء، تسببت في الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، أمس.

وسدد دياز ركلة الجزاء بطريقة «بانينكا» الاستعراضية في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، ليتصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي بسهولة، ويضيع على المغرب فرصة التتويج باللقب القاري لأول مرة منذ 50 عاماً. وفي الوقت الإضافي حسم المنتخب السنغالي الفوز بهدف منحه اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وكتب دياز رسالة باللغتين العربية والإسبانية عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) يقول فيها: «روحي تؤلمني، لقد حلمت بهذا اللقب بفضل كل الحب الذي قدمتموه لي، لكل رسالة، لكل عرض دعم جعلني أشعر أنني لست وحدي. لقد حاربت بكل ما أملك، بقلبي أولاً».

وأضاف لاعب ريال مدريد الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس أمم أفريقيا لتسجيله 5 أهداف «لقد فشلت بالأمس، وأتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر من صميم قلبي». وشدد اللاعب المغربي «سيكون من الصعب علي النهوض، لأن هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، لكنني سأحاول، ليس من أجلي، بل من أجل كل من آمن بي، ومن أجل كل من عانى معي». وختم إبراهيم دياز رسالته «سأستمر في المضي قدماً حتى أتمكن يوماً ما من رد كل هذا الحب لكم وأن أكون فخراً للشعب المغربي.. ديما المغرب».