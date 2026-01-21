عقوبات على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا في «أمم أفريقيا»



الرباط (د ب أ)



فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سلسلة من العقوبات على منتخب الجزائر بعد أحداث مباراته أمام نيجيريا في دور الثمانية بكأس أمم أفريقيا 2025 التي اختتمت مؤخراً في المغرب.

وأشار بيان للجنة التأديبية بالـ«كاف» إلى فرض عقوبات مالية ورياضية ضد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب تجاوزات اللاعبين والجماهير أثناء مواجهة نيجيريا وبعدها.

وتقرر إيقاف لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر مباراتين ليغيب بذلك عن انطلاقة المشوار في تصفيات أمم أفريقيا 2027، كما عوقب زميله رفيق بلغالي بالإيقاف أربع مباريات، منها مباراتان من إيقاف التنفيذ.

كما تم تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم 100 ألف دولار موزعة إلى 5 آلاف دولار لسوء سلوك الفريق وتراكم البطاقات الصفراء والحمراء، إضافة إلى 25 ألف دولار بسبب سوء سلوك من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.

وتقرر أيضاً تغريم الاتحاد الجزائري 5 آلاف دولار بسبب إشعال الألعاب النارية في المدرجات، إضافة إلى 5 آلاف دولار أخرى بسبب إلقاء المقذوفات على أرض الملعب، بخلاف 10 آلاف دولار لعدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية، إضافة إلى 50 ألف دولار بسبب الإشارات المسيئة إلى حكام المباراة. ووصف «كاف» في بيانه أن هذه المخالفات تبقى انتهاكاً جسيماً للوائح الأمنية والتأديبية بشأن احترام الحكام ورجال الأمن.

من جانبه، أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه بصدد التقدم بطعن ضد هذه العقوبات أمام لجنة الاستئناف بالـ«كاف» أملاً في تخفيفها قبل انطلاق مشوار الفريق في الارتباطات الدولية المقبلة.