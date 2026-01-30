«الرياضات البحرية لأصحاب الهمم» في أبوظبي يكرم الفائزين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، فعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي أُقيم في أجواء تنافسية ومجتمعية مميزة، عكست روح التحدي والإصرار لدى المشاركين.

وشهد المهرجان إقامة عدد من المنافسات البحرية المتنوعة، شملت سباق التجديف الشاطئي للكاياك، وسباق تجديف الكاياك، وسباق الإبحار الشراعي لفئة الشراع الباها، حيث انطلقت الفعاليات من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واستمرت حتى الخامسة مساءً، ضمن برنامج منظم راعى احتياجات جميع المشاركين.

وسجّل المهرجان مشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف مدارس ومؤسسات أصحاب الهمم، الذين قدّموا مستويات لافتة عكست قدراتهم الرياضية العالية، وأسهمت في إبراز دور الرياضة البحرية كوسيلة فاعلة للتمكين والدمج المجتمعي.

وتخللت الفعاليات فقرات مميزة وأنشطة تفاعلية أضفت أجواءً إيجابية، وعززت من روح التفاعل والدعم المعنوي بين المشاركين، في مشهد جسّد القيم الإنسانية والرياضية التي يحرص عليها الجانبان .

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة زايد لأصحاب الهمم لتعزيز مفهوم الشمولية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لممارسة الرياضات البحرية في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وترسيخ حضورهم في مختلف الفعاليات الرياضية .

وكرم الفائزين في ختام المهرجان مبارك العامري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.