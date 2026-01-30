السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات البحرية لأصحاب الهمم» في أبوظبي يكرم الفائزين

«الرياضات البحرية لأصحاب الهمم» في أبوظبي يكرم الفائزين
30 يناير 2026 09:19

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، فعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي أُقيم في أجواء تنافسية ومجتمعية مميزة، عكست روح التحدي والإصرار لدى المشاركين.
وشهد المهرجان إقامة عدد من المنافسات البحرية المتنوعة، شملت سباق التجديف الشاطئي للكاياك، وسباق تجديف الكاياك، وسباق الإبحار الشراعي لفئة الشراع الباها، حيث انطلقت الفعاليات من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واستمرت حتى الخامسة مساءً، ضمن برنامج منظم راعى احتياجات جميع المشاركين.
وسجّل المهرجان مشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف مدارس ومؤسسات أصحاب الهمم، الذين قدّموا مستويات لافتة عكست قدراتهم الرياضية العالية، وأسهمت في إبراز دور الرياضة البحرية كوسيلة فاعلة للتمكين والدمج المجتمعي.
وتخللت الفعاليات فقرات مميزة وأنشطة تفاعلية أضفت أجواءً إيجابية، وعززت من روح التفاعل والدعم المعنوي بين المشاركين، في مشهد جسّد القيم الإنسانية والرياضية التي يحرص عليها الجانبان .
ويأتي تنظيم المهرجان ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية وهيئة زايد لأصحاب الهمم لتعزيز مفهوم الشمولية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لممارسة الرياضات البحرية في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وترسيخ حضورهم في مختلف الفعاليات الرياضية .
وكرم الفائزين في ختام المهرجان مبارك العامري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة السويدي مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

أخبار ذات صلة
"زايد لأصحاب الهمم" تفتتح غرفة الذكاء الاصطناعي لتمكين المكفوفين
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق الخميس في أبوظبي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
هيئة زايد لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
الأخبار العالمية
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
اليوم 20:39
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اقتصاد
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اليوم 20:37
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اقتصاد
لبنى القاسمي: العطاء جزء متكامل من استراتيجية ريادة الأعمال
اليوم 20:32
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
الرياضة
بتألق مورجادو.. «الإمارات للدراجات» على منصة «تشالينج مايوركا» للمرة الثانية
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©