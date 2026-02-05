الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي

«الرياضات البحرية» يعتمد خطة الحوكمة والعمل المؤسسي
5 فبراير 2026 11:30

دبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية خطة الحوكمة ودعم جهود الاستدامة والعمل المؤسسي، لتعزيز دوره مظلّة وطنية للرياضات البحرية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي البحري محلياً ودولياً.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس في مقر الاتحاد بإمارة دبي برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وشهد اختيار خالد جاسم المدفع نائباً لرئيس الاتحاد، كما أقرّ تكليف خالد خميس بن دسمال بمهام الأمين العام، فيما اطّلع المجلس على الخطة الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، حيث تم اعتماد تشكيل اللجان الرئيسية للدورة الجديدة.
وأكد مجلس الإدارة أهمية العمل على تطوير منظومة الرياضات البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأندية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ويواكب توجهات وزارة الرياضة في دعم القطاع الرياضي.
ووجّه المجلس الشكر والتقدير إلى الأمين العام السابق أحمد علي الشرياني، على جهوده خلال فترة عمله، مثمناً إسهاماته في دعم مسيرة الاتحاد، معرباً عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين لما قدموه من جهود أسهمت في تعزيز العمل المؤسسي.
واطّلع المجلس على بنود وأولويات المرحلة المقبلة، التي تهدف إلى اعتماد أفضل الممارسات الدولية لتطوير الرياضات البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق كافة المستهدفات على أوسع نطاق.
وناقش المجلس عدداً من الجوانب المالية والإدارية، كما تم مناقشة مقترح إعداد تقرير دوري شامل بالإنجازات لرفعه إلى وزارة الرياضة.

