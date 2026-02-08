الوحدة والأهلي السعودي.. صراع القوة وفض الشراكة في «الأبطال»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يعود الوحدة إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة غداً، وذلك عندما يستضيف الأهلي السعودي على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي عند السادسة إلا الربع.

وتعد المباراة اختباراً صعباً للعنابي الساعي لفض الشراكة مع منافسه السعودي في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 13 نقطة في رصيده، تضع الوحدة في المركز الرابع بترتيب مرحلة الدوري، وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي، وهو ما يزيد من أهمية الفوز بالنسبة لـ «أصحاب السعادة» ويضمن للفريق إنهاء المرحلة ضمن المراكز الأولى، وتجنب مواجهة أحد الفرق القوية في الدور المقبل.

ويدخل الوحدة اللقاء وسط حالة من الغضب من جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وسقوطه مؤخراً في فخ التعادل مع البطائح، وخسارة عدة نقاط في سباق الدوري، أدت إلى اتساع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس رئيس الدولة بخسارة مدوية ومفاجئة في ربع النهائي أمام يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وستكون المباراة فرصة أمام الوحدة لمصالحة جماهيره، كما أنها المباراة الأولى للفريق في البطولة القارية تحت قيادة مدربه السلوفيني العائد داركو ميلانيتش، والثانية للمدرب بعد توليه المهمة خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا.

ويعزز سعي الوحدة للفوز نتائجه أمام الأهلي السعودي، إذ لم يحقق الأهلي أي فوز في آخر مباراتين جمعته بالوحدة، حيث كانت آخر المواجهات في البطولة عام 2020 وانتهت بالتعادل ذهاباً وإياباً، فيما كان الوحدة قد حقق فوزاً قبله على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر عودة مجموعة من العناصر القوية التي غابت في المباراة الأخيرة عن الوحدة بالدوري المحلي، أبرزهم المدافع لوكاس بيمنتا وفافور اوجبو وفاكوندو دانييل، بينما لا تزال الشكوك تحول حول الثنائي كريستيان بنتيكي وروبن فيليب بعد تعرضهما للإصابة.

على الجهة الأخرى حقق الأهلي السعودي نتائج مميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تراجعه على مستوى الدوري المحلي باحتلاله المركز الثالث، ويسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي قارياً عندما حلق بلقب البطولة على حساب الهلال.