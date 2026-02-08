الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوحدة والأهلي السعودي.. صراع القوة وفض الشراكة في «الأبطال»

الوحدة والأهلي السعودي.. صراع القوة وفض الشراكة في «الأبطال»
8 فبراير 2026 16:15

مصطفى الديب (أبوظبي)
يعود الوحدة إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة غداً، وذلك عندما يستضيف الأهلي السعودي على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي عند السادسة إلا الربع.
وتعد المباراة اختباراً صعباً للعنابي الساعي لفض الشراكة مع منافسه السعودي في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 13 نقطة في رصيده، تضع الوحدة في المركز الرابع بترتيب مرحلة الدوري، وبفارق الأهداف عن الأهلي السعودي، وهو ما يزيد من أهمية الفوز بالنسبة لـ «أصحاب السعادة» ويضمن للفريق إنهاء المرحلة ضمن المراكز الأولى، وتجنب مواجهة أحد الفرق القوية في الدور المقبل.
ويدخل الوحدة اللقاء وسط حالة من الغضب من جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وسقوطه مؤخراً في فخ التعادل مع البطائح، وخسارة عدة نقاط في سباق الدوري، أدت إلى اتساع الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط، كما ودع الفريق بطولة كأس رئيس الدولة بخسارة مدوية ومفاجئة في ربع النهائي أمام يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.
وستكون المباراة فرصة أمام الوحدة لمصالحة جماهيره، كما أنها المباراة الأولى للفريق في البطولة القارية تحت قيادة مدربه السلوفيني العائد داركو ميلانيتش، والثانية للمدرب بعد توليه المهمة خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا.
ويعزز سعي الوحدة للفوز نتائجه أمام الأهلي السعودي، إذ لم يحقق الأهلي أي فوز في آخر مباراتين جمعته بالوحدة، حيث كانت آخر المواجهات في البطولة عام 2020 وانتهت بالتعادل ذهاباً وإياباً، فيما كان الوحدة قد حقق فوزاً قبله على ملعبه بهدفين مقابل هدف.
ومن المقرر عودة مجموعة من العناصر القوية التي غابت في المباراة الأخيرة عن الوحدة بالدوري المحلي، أبرزهم المدافع لوكاس بيمنتا وفافور اوجبو وفاكوندو دانييل، بينما لا تزال الشكوك تحول حول الثنائي كريستيان بنتيكي وروبن فيليب بعد تعرضهما للإصابة.
على الجهة الأخرى حقق الأهلي السعودي نتائج مميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تراجعه على مستوى الدوري المحلي باحتلاله المركز الثالث، ويسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي قارياً عندما حلق بلقب البطولة على حساب الهلال.

أخبار ذات صلة
الوحدة وشباب الأهلي في مواجهات سعودية نارية
الشارقة والدحيل.. قمة خليجية في «النخبة الآسيوية»
الوحدة
الأهلي السعودي
دوري أبطال آسيا للنخبة
آخر الأخبار
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
الرياضة
الزيودي بطل «الكنعد» والمزروعي أول «السكل» في «دبي لصيد الأسماك»
اليوم 12:15
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©