«أبوظبي الرياضي» و«الرياضات البحرية» يعلنان جدول فعاليات 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن الجدول الزمني الكامل لسباقات وفعاليات الموسم البحري لعام 2026، والذي يتضمن 19 سباقاً بحرياً تراثياً، تشمل سباقات المحامل والبوانيش الشراعية، وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الموروث البحري الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

وانطلق الموسم في شهر يناير بإقامة سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي، وتواصلت خلال شهر فبراير السباقات التراثية بإقامة سباق صلاحة للبوانيش الشراعية يوم 7 فبراير في منطقة الظفرة، وسباق التفريس التراثي، وأقيم سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 8 فبراير في الظفرة.

ويشهد شهر مارس إقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 28 مارس، انطلاقاً من جزيرة دلما، وصولاً إلى المرفأ، والذي يُعد إحدى أبرز المحطات التراثية في روزنامة الموسم البحري، كما يقام ضمن فعالياته سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 27 مارس في جزيرة دلما، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المصاحبة، وتتواصل السباقات خلال شهر أبريل بإقامة سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 11 أبريل، وسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 24 أبريل.

وتُستأنف الفعاليات البحرية في شهر سبتمبر بإقامة سباق ياس للبوانيش الشراعية يوم 11 سبتمبر في أبوظبي، يليه سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 18 سبتمبر في أبوظبي أيضاً، وفي شهر أكتوبر، تقام ثلاث سباقات بحرية، هي سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 2 أكتوبر، وسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم 10 أكتوبر، وسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر. وضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، ينظّم سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية.

وتُختتم الفعاليات البحرية في شهر ديسمبر من خلال مهرجان الياسات البحري، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر، ويتضمن سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، إلى جانب سباق التجديف التراثي.

وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بضرورة إقامة جميع السباقات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، لتشكّل ركيزة أساسية في نجاح الموسم البحري، وتسهم في ترسيخ مكانة السباقات التراثية التي تعكس عمق الموروث البحري لدولة الإمارات.

من جانبه أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعزّز من تنافسية السباقات وقيمتها التراثية، وبما يضمن سلامة المشاركين.

وأضاف العواني: «في إطار حرصنا على تعزيز النزاهة والشفافية في سباقات المحامل الشراعية، سيتم إصدار اللائحة القانونية الخاصة بسباقات المحامل التراثية، والتي تتضمن الأحكام المنظمة للشكاوى الفنية والتظلمات وآليات تقديمها والنظر فيها، بما يضمن حفظ حقوق جميع المشاركين وتحقيق العدالة الرياضية، وتوحيد الإجراءات القانونية المعتمدة، ورفع مستوى الانضباط والالتزام بالأنظمة، بما يواكب المكانة العالية لهذه السباقات وقيمتها التراثية، ويعزّز ثقة النواخذة والملاك بالمنظومة التنظيمية المعتمدة».

كما أشار العواني إلى أن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للنسخة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي تقام يوم 17 أبريل المقبل، تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وتسهم في تعزيز مكانة البطولة على خريطة الفعاليات البحرية، واستقطاب نخبة من المشاركين، بما يرسّخ موقع أبوظبي كوجهة رائدة للرياضات البحرية التراثية.

ويأتي إعلان جدول المسابقات والفعاليات البحرية لعام 2026 ضمن رؤية مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات البحرية التراثية، والحفاظ على هذا الإرث الثقافي العريق بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.