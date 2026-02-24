الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النتائج تُجبر «أيقونة ريفر بليت» على الرحيل

النتائج تُجبر «أيقونة ريفر بليت» على الرحيل
24 فبراير 2026 12:24

بوينوس آيرس (أ ف ب)
أعلن مارسيلو جاياردو، أيقونة ريفر بليت وأكثر مدربيه تتويجاً بالألقاب في تاريخه، أنه سيقود الفريق في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني الخميس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.
خلال فترته الثانية كمدرب لأحد عمالقة الأندية الأرجنتينية، فشل جاياردو العام الماضي في تحقيق أي لقب أو حتى التأهل لمسابقة كأس ليبرتادوريس هذا العام.
ويعاني النادي حالياً من بداية متعثّرة، حيث مُني بثلاث هزائم توالياً في الدوري.
وقال جاياردو الذي بدا عليه الحزن الشديد، في مقطع فيديو نُشر على حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين: «أشعر بمشاعر جيّاشة وألمٍ عميق في داخلي لعدم تمكُّني من تحقيق أهدافنا».
وأضاف لاعب الوسط الهجومي السابق البالغ 50 عاماً: «أودّ أن أُعرب عن امتناني لهذا النادي العظيم وجماهيره على حبّهم غير المشروط، حتى في أصعب اللحظات كهذه، عندما لا تسير الأمور كما هو مخطّط لها».
بعد تألُّقه خلال فترته الأولى كمدرب لريفر بليت (2014-2022)، والتي توّجها بـ14 لقباً، حقق جاياردو 35 فوزاً و32 تعادلاً و18 خسارة منذ عودته إلى ناديه المحبوب في أغسطس 2024، حيث تم وضع تمثال له في ملعب مونومنتال.
طالته انتقادات لاذعة بسبب عدم تمكّنه من تلبية التوقعات رغم استثمار ملايين الدولارات، إذ مُني ريفر بليت بـ12 هزيمة في مبارياته العشرين الأخيرة في جميع المسابقات المحلية، وهو أسوأ سجلٍّ بين أندية الدرجة الأولى خلال هذه الفترة.
ويحتل ريفر بليت حالياً المركز 21 من أصل 30 فريقاً في الترتيب.

