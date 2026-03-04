سر نجاح كاريك.. الصفقات الجديدة تغيّر موسم مان يونايتد

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، محققاً فوزاً بنتيجة 2-1 على كريستال بالاس في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، وبهذا الفوز على فريق أوليفر جلاسنر المتعثر، يكون الشياطين الحمر قد حققوا 6 انتصارات وتعادلاً واحداً، دون أي هزيمة، في أول 7 مباريات لكاريك على رأس الجهاز الفني للفريق.

ولا يقتصر الأمر على امتلاك لاعب خط الوسط السابق، معدلاً استثنائياً بلغ 2.71 نقطة في المباراة الواحدة كمدرب لمانشستر يونايتد، بل يعني أيضاً أن مانشستر يونايتد قد حصد نقاطاً أكثر بـ3 نقاط من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ تولي كاريك المسؤولية خلفاً للبرتغالي روبن أموريم. فما سرّ هذا التحسن الملحوظ في الأداء؟

ولا شك أن كاريك قد أجرى تغييرات ملحوظة على الفريق، الذي عانى أموريم في الحصول على أداء جيد منه. ولعل أبرز هذه التغييرات عودة اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى خطة دفاعية رباعية، أو ربما إعادة إشراك لاعب الوسط الديناميكي كوبي ماينو إلى جانب كاسيميرو.

كما استفاد كاريك من بروز عدد من الصفقات الجديدة لمانشستر يونايتد وتألقهم كلاعبين أساسيين، حيث شارك 4 لاعبين جُدد على الأقل في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد التي فازت على كريستال بالاس، يوم الأحد، ولا يمكن الحديث عن صعود النادي في جدول الدوري دون الإشارة إلى أدائهم المميز مع ناديهم الجديد.

وعلى سبيل المثال، تخلّص النادي من مخاوف عدم ثبات مستوى حراس المرمى في السنوات الماضية، بتعاقده مع سين لامينز من رويال أنتويرب مقابل 21 مليون يورو. سرعان ما أصبح هذا اللاعب الموهوب البالغ من العمر 23 عاماً الخيار الأول في تشكيلة كاريك، وبينما افترض الكثيرون أنه سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن لامينز اندمج بسرعة استثنائية.

ووفقاً لإحصائيات «أوبتا»، منع الحارس البلجيكي 5.2 هدف ضد مانشستر يونايتد هذا الموسم، وهو أعلى معدل لأي حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيتحسن أكثر في السنوات القادمة. هنا، نرى بوضوح أن قرار إعارة أندريه أونانا واستبداله بلامينز قد أثبت نجاحه الكبير لمانشستر يونايتد.

لكن أبرز تغيير في أداء مانشستر يونايتد يكمن بلا شك في خط الهجوم، حيث تم بيع أنتوني وأليخاندرو جارناتشو، بينما أُعير كلٌّ من راسموس هويلوند وجادون سانشو وماركوس راشفورد.

في المقابل، أنفق النادي مبالغ طائلة على 3 لاعبين هجوميين: ماتيوس كونيا (74.2 مليون يورو من وولفرهامبتون)، وبرايان مبويمو (75 مليون يورو من برينتفورد)، وبنجامين سيسكو (76.5 مليون يورو من لايبزيج).

ورغم أن اللاعبين الثلاثة لم يقدموا أداءً مذهلاً منذ البداية، إلا أنهم بلا شك يساهمون بشكل فعال في النصف الثاني من الموسم في تحقيق الانتصارات لفريق كاريك.

إلا أن معدل أهداف وتمريرات كونيا الحاسمة لكل 90 دقيقة في الدوري منذ وصول كاريك إلى أولد ترافورد، ارتفع من 0.32 إلى 0.82، وارتفع معدل مبويمو من 0.50 إلى 0.79. ولعل الأبرز من ذلك، هو تحسن أداء سيسكو بنسبة 869%، من 0.26 تحت قيادة أموريم إلى معدل مذهل يبلغ 2.52 لكل 90 دقيقة تحت قيادة كاريك.

ومن الواضح أن هذه الأرقام ستستقر مع ازدياد عدد المباريات التي يخوضها كاريك، وخاصة سيسكو نظراً لدوره كبديل مؤثّر في أغلب الأحيان تحت قيادة المدرب المؤقت، ولكن لا شك في أن كل هؤلاء اللاعبين يتألقون حالياً مع مانشستر يونايتد.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كان كاريك سيقدم ما يكفي ليحصل على الوظيفة بشكل دائم في الصيف، فليس هناك شك في أنه حقق إنجازاً نادراً بين مدربي مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، باستخراج أفضل ما لدى اللاعبين الجدد.

وأنفق النادي مبالغ طائلة على اللاعبين خلال السنوات العشر الماضية دون تحقيق نجاح يُذكر، ولكن إذا تمكّن لاعب الوسط السابق من تجاوز هذه العقبة الكبيرة، فقد يظل إضافة مميزة للفريق، وربما يكون الرجل الأمثل لهذه المهمة على المدى الطويل.