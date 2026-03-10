الإصابة تهدد آمال نيمار في العودة إلى «السامبا»

لندن (رويترز)

سيغيب نيمار عن مباراة سانتوس أمام ميراسول في الدوري البرازيلي الممتاز لكرة القدم اليوم، بسبب إجهاد عضلي مستمر، مما يوجّه ضربة جديدة ​لآمال المهاجم في العودة إلى تشكيلة منتخب البرازيل قبل كأس العالم.

وقال سانتوس إن غياب اللاعب هو إجراء احترازي، لكن التوقيت غير مناسب إذ أن مدرب البرازيل كارلو ⁠أنشيلوتي نظّم رحلة من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو لمشاهدة نيمار (34 ​عاماً) أثناء اللعب.

وقالت مصادر ذات صلة بالاتحاد البرازيلي لكرة ​القدم واللجنة الفنية للمنتخب الوطني، إن غياب نيمار عن ⁠مباراة ​الثلاثاء قوبل بالدهشة والإحباط من الاتحاد البرازيلي وأنشيلوتي، الذي كان يأمل في تقييم اللاعب رقم 10 عن قُرب.

وأوضح أنشيلوتي سابقاً أنه لن يختار سوى اللاعبين اللائقين تماماً، وبإمكانهم تلبية متطلبات منتخب البرازيل من الناحية البدنيّة. وقد يكلف غياب نيمار عن مباراة اليوم اللاعب فقدان مكان في قائمة المنتخب الوطني، التي ستعلن في 16 مارس، استعداداً لمواجهتي فرنسا وكرواتيا الوديتين في 26 و31 من الشهر ذاته.

ولم يلعب نيمار، الهداف ​التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 128 مباراة، مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023، عندما تعرّض لعدة إصابات خطيرة في أربطة الركبة أعاقت عودته.

ومنذ عودة نيمار إلى نادي سانتوس، الذي نشأ فيه، قادماً من السعودية في يناير 2025، ‌أظهر لمحات من مستواه المعهود، لكنّه ​عانى من صعوبة في الحفاظ على أدائه في سلسلة مباريات متتالية.

وتشمل خيارات الهجوم في المنتخب البرازيلي عدداً من اللاعبين اللائقين بدنياً، مثل فينيسيوس جونيور، وإستيفاو، ورافينيا، وجواو بيدرو، وجابرييل مارتينيلي، وإندريك، ​وإيجور جيسوس، وماتيوس كونيا.

وسيواصل أنشيلوتي ‌زيارته ⁠لتجنُّب ترك ‌انطباع بأنه ذهب لرؤية نيمار فقط، رغم ‌أن هذا كان السبب الرئيسي لرحلته.

ومن المتوقع أن يكون نيمار جاهزاً للمشاركة في مباراة الأحد المقبل ضد ⁠كورينثيانز في ملعب فيلا بيلميرو. ومع ذلك، سيحضر أنشيلوتي مباراة بوتافوجو ​وفلامنجو في ريو دي جانيرو في اليوم ذاته، مع تكليف مساعديه بمراقبة مباراة كورينثيانز.

ويبدو أن الوقت ينفد أمام نيمار، إذ من المقرر أن تعلن البرازيل عن قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في كأس العالم في مايو القادم، وستُقام نهائيات البطولة في كندا والمكسيك والولايات ​المتحدة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.