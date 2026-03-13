نزال مرتقب بالصيف.. شيماييف يدافع عن لقبه أمام ستريكلاند في «UFC 328»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلنت منظمة UFC عن مواجهة مرتقبة تجمع البطل الإماراتي حمزة شيماييف، مع الأميركي شون ستريكلاند على لقب الوزن المتوسط، في النزال الرئيسي لبطولة UFC 328، المقررة إقامتها في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي الأميركية، ضمن سلسلة النزالات الكبرى التي كشف عنها الرئيس التنفيذي للمنظمة دانا وايت.

وتعد المواجهة واحدة من أكثر النزالات المنتظرة منذ تتويج شيماييف باللقب، حيث يسعى البطل، الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ انضمامه إلى المنظمة عام 2020، إلى مواصلة هيمنته في الفئة بعد سلسلة انتصارات لافتة على أبطال ونجوم كبار، أبرزهم كامارو عثمان وروبرت ويتاكر ودريكوس دو بليسيس.

وكان شيماييف قد كتب فصلاً جديداً في تاريخ فنون القتال المختلطة خلال عام 2025، عندما توّج بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط عقب فوزه المثير على الجنوب أفريقي دو بليسيس في نزال UFC 319، الذي أقيم في مدينة شيكاغو، ليرفع رصيده إلى 15 انتصاراً متتالياً بينها 9 نزالات داخل المنظمة.

في المقابل، يدخل ستريكلاند المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه القوي على النجم الصاعد أنتوني هيرنانديز في عرض UFC هيوستن، وهو البطل السابق الذي سبق له انتزاع اللقب عام 2023 بفوزه المفاجئ على إسرائيل أديسانيا.

ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بمتابعة عالمية واسعة، في ظل الأسلوب القتالي المتباين بين شيماييف المعروف بقوة مصارعته وسيطرته الأرضية، وستريكلاند الذي يتميّز بأسلوب هجومي وضربات دقيقة، ما يجعل النزال واحداً من أبرز أحداث الموسم في عالم UFC.