راتكليف يشيد بكاريك ويتجنب الحديث عن العقد الدائم

شنغهاي(د ب أ)

قال جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن المدرب المؤقت مايكل كاريك يقوم بعمل "رائع" ولكنه لم يرد على سؤال حول إمكانية أن يظل على رأس الجهاز الفني بشكل دائم.

وقفز مانشستر يونايتد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كاريك، لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق، الذي تم تعيينه في يناير بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وقال راتكليف لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش سباق جائزة الصين الكبرى لفورمولا1: "يقوم بعمل ممتاز، نعم بالتأكيد". كان قد تم إقالة روبن أموريم مطلع يناير بعد 14 شهراً في منصب المدير الفني، وكان وقتها مانشستر يونايتد في المركز السادس. وسئل راتكليف، الذي يسيطر على عمليات كرة القدم في يونايتد على الرغم من كونه مالك حصة الأقلية، عما إذا كان كاريك سيحصل على منصب المدير الفني بشكل دائم إذا استمر الاتجاه التصاعدي للفريق، فأجاب ضاحكاً: "لن أذهب إلى هناك". وتحت قيادة كاريك، فاز مانشستر يونايتد بست من ثماني مباريات، وخسر مباراة واحدة. ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد غداً الأحد. ويمتلك الفريقان نفس عدد النقاط، في حين يتقدم مانشستر يونايتد في جدول الترتيب بفارق الأهداف. يذكر أن راتكليف، مالك شركة البيتروكيماويات "إنيوس"، هو مالك مشارك أيضاً في فريق مرسيدس المنافس بفورمولا1.