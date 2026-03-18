الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

18 مارس 2026 22:43


مدريد (د ب أ)
أشار تقرير إخباري إلى أن هناك مستقبلا غامضا ينتظر عدداً من لاعبي فريق ريال مدريد خلال الصيف المقبل، حيث يقترب بعضهم من الرحيل عن النادي الإسباني.
وحجز ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 5 / 1 إجمالا في لقائي الذهاب والإياب من دور الـ16 للبطولة.
وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية: إن هناك 6 لاعبين يتأهبون للرحيل عن ريال مدريد في الصيف، حيث تشمل القائمة المدافع النمساوي ديفيد ألابا، والذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن ألابا لن يتم تجديد تعقده مع النادي، وينطبق الأمر نفسه على زميله في الدفاع، الألماني أنطونيو روديجر، رغم أن اللاعب يرغب في تمديد تعاقده. أما لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا فلن يتم تجديد عقده أيضا، وكذلك بالنسبة للمدافع الأيمن الإسباني داني كارفاخال الذي يقترب وقته مع النادي من النهاية.
أخيرا وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن فيرلاند ميندي المدافع الفرنسي وزميله الإسباني فران جارسيا ضمن القائمة المحتملة للراحلين عن النادي، حيث سيرحل أحدهما على الأقل في الصيف، وفقا لتقارير إسبانية أيضا.

6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد
