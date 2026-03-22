اجتاز الأسطورة جوردان.. دورانت خامس أفضل هدافي «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (رويترز)

سجّل أمين تومسون من رمية كيفن دورانت الضائعة قبل صفارة النهاية، لينتزع هيوستن روكتس فوزاً ثميناً 123-122 على ​ضيفه ميامي هيت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وتفوّق دورانت على رصيد مايكل جوردان البالغ 32292 نقطة، ليحتل المركز ⁠الخامس في قائمة هدافي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عبر ​التاريخ، برمية ثلاثية جانبية عند الدقيقة 3:35 ​من الربع الأخير.

وأنهى تومسون المباراة برصيد ⁠24 ​نقطة وأعلى رصيد من الاستحواذ على الكرات المرتدة بلغ 18 كرة. وكان واحداً بين ثلاثة لاعبين في روكتس سجّلوا رقمين مزدوجين، إلى جوار ريد شيبارد (23 نقطة ‌و14 تمريرة حاسمة) وألبيرين شينجون (19 نقطة و12 كرة ‌مرتدة).

وسجّل دورانت 27 نقطة، ليقود روكتس للفوز، ويرفع رصيده من النقاط في مسيرته بالبطولة إلى 32294 نقطة.

وأحرز بام ​أديبايو 32 نقطة وعادل رقمه القياسي الشخصي، عندما استحوذ على 21 كرة مرتدة لفريقه هيت.

وسجّل تايلر هيرو 25 نقطة، لكنه أهدر جميع رمياته الخمس في الربع الأخير، وأضاف سيموني فونتيكيو 21 نقطة ‌وخمس رميات ثلاثية لميامي.

وفي ​مباراة أخرى، سجل لوك كينارد رمية ثلاثية قبل 0.6 ثانية على النهاية، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز على مضيفه أورلاندو ماجيك 105-104.

وسجّل داريوس جارلاند ​41 نقطة وأرسل ‌11 ⁠تمريرة حاسمة ‌لزملائه، وأضاف كواي ليونارد 34 نقطة، ‌ليضع لوس أنجلوس كليبرز حدّاً لسلسلة هزائم استمرت أربع مباريات، بفوزه في الوقت ⁠الإضافي على مضيفه دالاس مافريكس 138-131.

وقاد لاميلو بول فريقه ​تشارلوت هورنتس لفوز جديد، بعدما سجل 29 نقطة خلال الانتصار على ضيفه ممفيس جريزليز 124-101.

وأحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 40 نقطة في فوز فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه واشنطن ويزاردز 132-111، ليمدد سلسلة انتصاراته إلى ​11 مباراة متتالية ويزيد هزائم واشنطن إلى ​15 على التوالي.