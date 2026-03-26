الخميس 26 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوان والنعيمات أبرز الغائبين عن وديتي الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا

26 مارس 2026 17:45


عمان (أ ف ب)
يدخل المنتخب الأردني محطة اختبار جديدة قبل مشاركته التاريخية الأولى في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، تبدأ بلقاء كوستاريكا في بطولة رباعية في مدينة أنطاليا التركية الجمعة، وتضم البطولة أيضاً كل من منتخبي إيران ونيجيريا، على أن يلعب الأردن مع الثانية 31 مارس.
ويختبر المدرب جمال سلامي قدرات فريقه لأول مرة بغياب ثنائي خط للهجوم علي علوان ويزن النعيمات بسبب إصابة كليهما.
ولتعويض هذا الغياب، يراهن سلامي على ورقة بهاء فيصل مهاجم فريق الوعب القطري للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية إلى جانب موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي الذي يقدم مستوى متصاعد مع فريقه في الدوري، إضافة للعديد من الأوراق الأساسية والبديلة يبرز منهم يزن العرب مدافع سيول الكوري الجنوبي، محمد ابو زريق (الرجاء المغربي)، عودة الفاخوري (بيراميدز المصري)، نزار الرشدان (قطر القطري)، مهند ابو طه (القوة الجوية العراقي) وعامر ابو جاموس (الزوراء العراقي).
وتشمل التحضيرات لمونديال أميركا الجنوبية، مواجهة مع كولومبيا في 7 يونيو في مدينة سان دييجو، قبل السفر إلى بورتلاند حيث سيقيم.
وكانت قرعة كأس العالم أوقعت منتخب الأردن في المجموعة العاشرة مع حامل اللقب الأرجنتين، الجزائر والنمسا.

