ديشان: منتخب فرنسا لا يلعب كرة قدم أميركية

30 مارس 2026 08:45

 

واشنطن (د ب أ)
أنهى منتخب فرنسا معسكره الشهر الجاري في الولايات المتحدة بالفوز على كولومبيا بنتيجة 2/ 1 مساء الأحد، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه في ودية أخرى على البرازيل بنفس النتيجة وبأداء مقنع.
وعبّر ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي (الديوك)، عن فخره الشديد بأداء لاعبيه، ولكنه أبدى انزعاجه أيضاً بسبب تدخُّل عنيف ضد مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة من ودية كولومبيا.
قال ديشان عقب اللقاء: «فِرق أميركا الجنوبية تشتهر بحماسها وقوته، لكن غياب تقنية حكم الفيديو جعل الأمور أسهل بالنسبة لهم، ولحُسن الحظ قفز أوليسي وإلا لكان تعرّض لكسر في ساقه».
وأشار: «لعبنا أمام منافس قوي وشرس، وانزعجت للغاية بسبب التدخل على أوليسي باندفاع شديد، ولحسن حظه أنه لم يتعرض لكسر في ساقه». وختم ديدييه ديشان: «لقد تحدثت مع الحكم وقلت له إن هذا ليس تدخلاً عادياً، ونحن لا نلعب كرة قدم أميركية».

إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
