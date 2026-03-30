ديشان: منتخب فرنسا لا يلعب كرة قدم أميركية

واشنطن (د ب أ)

أنهى منتخب فرنسا معسكره الشهر الجاري في الولايات المتحدة بالفوز على كولومبيا بنتيجة 2/ 1 مساء الأحد، وذلك بعد ثلاثة أيام من فوزه في ودية أخرى على البرازيل بنفس النتيجة وبأداء مقنع.

وعبّر ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي (الديوك)، عن فخره الشديد بأداء لاعبيه، ولكنه أبدى انزعاجه أيضاً بسبب تدخُّل عنيف ضد مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة من ودية كولومبيا.

قال ديشان عقب اللقاء: «فِرق أميركا الجنوبية تشتهر بحماسها وقوته، لكن غياب تقنية حكم الفيديو جعل الأمور أسهل بالنسبة لهم، ولحُسن الحظ قفز أوليسي وإلا لكان تعرّض لكسر في ساقه».

وأشار: «لعبنا أمام منافس قوي وشرس، وانزعجت للغاية بسبب التدخل على أوليسي باندفاع شديد، ولحسن حظه أنه لم يتعرض لكسر في ساقه». وختم ديدييه ديشان: «لقد تحدثت مع الحكم وقلت له إن هذا ليس تدخلاً عادياً، ونحن لا نلعب كرة قدم أميركية».