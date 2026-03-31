نابولي يهدد بمعاقبة لوكاكو



روما (أ ف ب)

هدد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء بفرض عقوبات على مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعدما اختار البقاء في بلجيكا لمعالجة إصابة في الورك وغاب عن تدريبات الفريق.

وأوضح صاحب المركز الثالث في الدوري حالياً في بيان أن «روميلو لوكاكو لم يمتثل للاستدعاء لاستئناف التدريبات اليوم، يحتفظ النادي بإمكانية اتخاذ التدابير التأديبية المناسبة، وكذلك دراسة استمرار نشاط اللاعب مع المجموعة لمدة غير محددة».

وكان المهاجم قد استُدعي للمشاركة في جولة بلجيكا بالولايات المتحدة، لكنه اضطر للانسحاب من المباراتين التحضيريتين لكأس العالم 2026 بسبب التهاب في عضلة الورك، بحسب ما أوضح الاثنين في رسالة طويلة عبر إنستجرام.

وأكد لوكاكو «قررتُ إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا لكنني لن أدير ظهري لنابولي، أبداً»، في رد على الانتقادات الداخلية من النادي وجماهيره.

وأضاف «كل ما أريده هو اللعب والفوز مع فريقي، لكنني لست في جاهزية بدنية بنسبة 100%، وهذا يؤثر على حالتي الذهنية».

وكان لوكاكو (32 عاماً)، قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال التحضير للموسم، ولم يعد إلى المنافسات إلا في يناير. ومنذ ذلك الحين خاض سبع مباريات كبديل، بينها خمس في الدوري، وسجل هدفاً واحداً بمجموع 64 دقيقة لعب.

ويحمل لوكاكو الذي ارتدى قميص تشلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا وإنتر ميلان، ألوان نابولي منذ عام 2024، حيث عاد للعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي الذي توّج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.