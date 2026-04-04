لماذا تراجع مستوى هالاند؟ السر عند سيمينيو!

معتز الشامي (أبوظبي)

توج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 2025/2026، بعد الفوز على أرسنال بهدفين دون رد، ومع ذلك، فشل إيرلينج هالاند في التسجيل بالنهائي التاسع منذ انضمامه إلى مان سيتي عام 2022، لم يسجل أي هدف في 7 مباريات خاضها على ملعب ويمبلي.

ولا يزال هالاند متصدراً سباق جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 هدفاً، إلا أن هذا الفارق قد تقلص في الأسابيع الأخيرة، حيث يلاحقه نجم برينتفورد، إيجور تياجو، عن كثب برصيد 19 هدفاً. ومما يثير القلق أن هالاند لم يسجل سوى 3 أهداف في الدوري خلال آخر 12 مباراة.

وقبل فترة أعياد الميلاد، كان النرويجي في قمة مستواه، حيث سجل 38 هدفاً في 28 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده. أما بعد الأعياد، فقد تراجع مستوى هالاند بشكل ملحوظ، حيث لم يسجل سوى 5 أهداف في 20 مباراة خاضها مع فريق جوارديولا.

ومن السهل تحديد نقطة بداية تراجع مستوى هالاند، حيث يعود ذلك بشكل كبير إلى وصول أنطوان سيمينيو من بورنموث، وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة في 9 مباريات بالدوري منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن إضافة مهاجم آخر يخل بتوازن السيتي بعض الشيء، ولهذا السبب، تم نقل أورايلي إلى خط الوسط، حيث يحتاج جوارديولا إلى قوة بدنية ودفاعية إضافية لتخفيف العبء عن رودري.

بكن هذا يعني أن جوارديولا لديه عدد كبير من المهاجمين يصعب عليه التوفيق بينهم في خطته الجديدة 4-1-3-2. (هالاند، سيمينيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، ريان شرقي، فيل فودين، برناردو سيلفا، وسافينيو)، جميعهم خيارات لشغل 4 مراكز في خط الهجوم. ويعاني فودين والمنضم حديثاً تيجاني ريندرز من قلة المشاركة حالياً، وهذا وضع غير مألوف لهالاند تحديداً، حيث اعتاد اللعب كمهاجم وحيد مع ناديه ومنتخب بلاده. الآن، يتحمل هذا العبء مع زملائه.

ومع انضمام سيمينيو حيث يشغل النجم الغاني المراكز التي كان يشغلها هالاند سابقاً. بدلاً من الانطلاق من العمق، أصبح هالاند الآن يتجه إلى الأطراف لزيادة مشاركته. وانخفض معدل لمساته للكرة داخل منطقة جزاء الخصم من 7.01 إلى 5.29 قبل وبعد فترة أعياد الميلاد هذا الموسم.

ويمثل هذا معضلة لجوارديولا، وعليه حلها سريعاً، خصوصاً وإن السيتي ودع دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ثقيلة من ريال مدريد. ولا يزال أمامه فارق كبير في النقاط مع أرسنال في الدوري، وسيلتقي الفريقان الشهر المقبل، والتي من المرجح أن تحسم اللقب.

ودون الرغبة في المساس بالصلابة الدفاعية للنادي، والتي كشفها ريال مدريد في البرنابيو، عندما أعاد جوارديولا أورايلي إلى مركز الظهير الأيسر، يحتاج هالاند إما إلى تعديل أسلوب لعبه، وفقاً لذلك ليعتاد على احتمال اللعب مع شريك هجومي.

لكن كيف يمكن لجوارديولا إعادة هالاند إلى مستواه التهديفي؟، حيث يتضح أن الخيار البديل يتمثل في أن يعود جوارديولا إلى خطة المهاجم الوحيد، ستكون هذه أفضل طريقة لهالاند لاستعادة حسه التهديفي. في المقابل، سيحتاج جوارديولا إلى إدارة عدد كبير من نجوم الفريق الهجوميين، وهو أمر مرهق للغاية بالنسبة للمدرب البالغ من العمر 55 عاماً.