نابولي يعاقب لوكاكو

روما(أ ف ب)

وعد نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر مديره الرياضي، بمعاقبة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي لا يزال في بلجيكا لتلقي العلاج من إصابة في الفخذ.

وصرّح جيوفاني مانا عبر منصة "دازون" للبث التدفقي قبل فوز فريقه على ميلان 1-0 في ختام المرحلة الحادية والثلاثين الإثنين: "قرر روميلو البقاء في بلجيكا للتدريب والتعافي من إصابته".

وأضاف "لسنا سعداء بهذا القرار، فقد كنّا نود التحدث معه هنا في نابولي. من المتوقع عودته الأسبوع المقبل، وهو يدرك تماماً عواقب هذا القرار".

وكان المهاجم قد استُدعي للمشاركة في جولة المنتخب البلجيكي بالولايات المتحدة، لكنه اضطر للانسحاب من المباراتين التحضيريتين لكأس العالم 2026 بسبب التهاب في عضلة الفخذ، بحسب ما أوضح في رسالة طويلة عبر إنستجرام.

وأكد لوكاكو (32 عاما) رداً على انتقادات نابولي وجماهيره "قررتُ إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا (...) لكني لن أدير ظهري لنابولي، أبداً".

وأوضح "كل ما أتمناه هو اللعب والفوز مع فريقي، لكني لستُ بكامل لياقتي البدنية، وهذا يؤثر على حالتي النفسية".

وبعد إصابته في فخذه خلال فترة الإعداد للموسم، لم يعد لوكاكو إلى المنافسات إلا في يناير. ومنذ ذلك الحين، شارك في سبع مباريات كبديل، منها 5 في الدوري، وسجل هدفا بإجمالي 64 دقيقة لعب.

ويلعب لوكاكو الذي سبق له أن دافع عن قمصان تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وإنتر، مع نابولي منذ عام 2024، حيث انضم مجدداً إلى المدرب أنطونيو كونتي الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وسمح فوز نابولي على ميلان بانتزاع المركز الثاني منه، حيث رفع رصيده إلى 65 نقطة، متأخراً بفارق 7 نقاط عن إنتر المتصدر وقطب مدينة ميلانو الثاني.