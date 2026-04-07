ديالو يختار الرجل المناسب لقيادة مانشستر يونايتد

ديالو يختار الرجل المناسب لقيادة مانشستر يونايتد
7 ابريل 2026 19:24

لندن(د ب أ)
اعتبر الإيفواري أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد، أن المدرب مايكل كاريك هو الرجل المناسب لقيادة الفريق على المدى الطويل. وحول كاريك حظوظ مانشستر يونايتد منذ توليه المهمة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي، حيث قاد الفريق للمركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي، ليضع يونايتد في موقف قوي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبعد إقالة البرتغالي روبن أموريم المدير الفني السابق بداية العام الحالي، اضطر مانشستر يونايتد لأن يتريث بشأن خيارات المدرب الجديد الدائم، لكن كاريك وضع نفسه بشكل قوي في الصورة. وتحدث ديالو خلال معسكر تدريبي للفريق في دبلن بأيرلندا، وأعرب عن دعمه لمدربه، وقائد مانشستر يونايتد السابق.
وقال أماد: "بالطبع هذا ليس قرارنا كلاعبين، لكنه كان رائعاً، ويؤدي عملاً كبيراً مع الفريق، فلديه الكثير من الخبرة، كما يعرف جيداً هوية النادي، ونحن نعتقد أنه الرجل المناسب، كما أننا سعداء للغاية بما يقدمه الآن". وقال أيضاً في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "منذ وصوله، كان واضحاً للجميع أنه يريد أن يفوز، ويريد الوصول لدوري الأبطال الموسم الجديد، وكان يعمل مع اللاعبين بشكل فردي، لذا فهو يقدم عملاً رائعاً للغاية، وأنا سعيد جداً بوجوده كمدرب". وتابع: "أحيانا هذا النوع من المدربين يمكنه أن يضع النادي في المكانة التي يستحقها، ومن وجهة نظري الشخصية، هو الرجل المناسب، لكننا لسنا من نقرر نحن كلاعبين". أما الكاميروني بريان مبيومو فقال: "لقد حظينا بتجربة جيدة معه، من خلال اللعب تحت قيادته، ولسنا نحن من نقرر، لكننا نحاول أن نتعلم منه قدر المستطاع". وأضاف: "نعرف رحلته مع النادي، يعرف كيف يتحدث إلينا أيضاً، أعتقد أن الأمر كان أسهل لأنه يعرف المكان، لذا كان من الرائع العمل معه." وأضاف: "أعتقد أن النادي سيقرر في نهاية الموسم، لكن رأيي الصادق، أننا سعداء للغاية بوجود مايكل كاريك كمدرب، وهو يقدم عملاً رائعاً".

أخبار ذات صلة
ماجوير يمدّد تعاقده مع مانشستر يونايتد لمدة عام
السرعة الزائدة تعاقب جارناتشو بـ 1000 جنيه إسترليني
مانشستر يونايتد
مايكل كاريك
روبن أموريم
آخر الأخبار
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
الرياضة
مدرب الأهلي يقود المصري البورسعيدي
اليوم 20:37
شعار شركة "سبيس 42"
علوم الدار
"سبيس 42": عملياتنا تسير بشكل طبيعي
اليوم 20:17
الأعمال الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تعلن الفائزين بمنحة الأفلام القصيرة
اليوم 20:13
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 17 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 19:54
الدخان يتصاعد بعد هجوم على محطة لضخ النفط في روسيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن استهداف محطة نفط روسية
اليوم 19:34
