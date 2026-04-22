فرنسا تستضيف بطولة العالم لكرة السلة 2031



برلين (أ ب)



منح الاتحاد الدولي للسلة، فرنسا حق استضافة بطولة العالم لكرة السلة للرجال في 2031، فيما ستحصل اليابان على حق استضافة بطولة العالم للسلة للسيدات في 2030، وذكر الاتحاد الدولي للسلة: «اليابان وفرنسا تعدان من أبرز الدول المنظمة للفعاليات العالمية الكبرى، حيث استضافتا آخر دورتين من الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 2020 و2024 على التوالي».

كان ويمبانياما أحد أبرز عوامل الجذب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قاد نجم سان أنطونيو سبيرز فرنسا إلى الميدالية الفضية، مسجلاً 26 نقطة في المباراة النهائية أمام أمريكا، وستستضيف مدن ليون وليل وباريس بطولة الرجال التي تقام في الفترة من 29 أغسطس إلى 14سبتمبر، حيث تقام المرحلة النهائية في العاصمة.

وذكر الاتحاد الدولي للسلة أن بطولة 2030 للسيدات، ستقام في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر بالعصمة اليابانية طوكيو.

وكان منتخب اليابان للسيدات حصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في 2020.

واستضافت اليابان نسخة 2006 للرجل، وشاركت في استضافة نسخة 2023. وستنظم فرنسا البطولة للمرة الأولى، وتقام بطولة العالم للسيدات المقبلة في سبتمبر في برلين، فيما تقام بطولة العالم للرجال في 2027 في قطر.