الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنسا تستضيف بطولة العالم لكرة السلة 2031

22 ابريل 2026 17:41

 
برلين (أ ب)
 
منح الاتحاد الدولي للسلة، فرنسا حق استضافة بطولة العالم لكرة السلة للرجال في 2031، فيما ستحصل اليابان على حق استضافة بطولة العالم للسلة للسيدات في 2030، وذكر الاتحاد الدولي للسلة: «اليابان وفرنسا تعدان من أبرز الدول المنظمة للفعاليات العالمية الكبرى، حيث استضافتا آخر دورتين من الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 2020 و2024 على التوالي».
كان ويمبانياما أحد أبرز عوامل الجذب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قاد نجم سان أنطونيو سبيرز فرنسا إلى الميدالية الفضية، مسجلاً 26 نقطة في المباراة النهائية أمام أمريكا، وستستضيف مدن ليون وليل وباريس بطولة الرجال التي تقام في الفترة من 29 أغسطس إلى 14سبتمبر، حيث تقام المرحلة النهائية في العاصمة.
وذكر الاتحاد الدولي للسلة أن بطولة 2030 للسيدات، ستقام في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر بالعصمة اليابانية طوكيو.
وكان منتخب اليابان للسيدات حصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في 2020.
واستضافت اليابان نسخة 2006 للرجل، وشاركت في استضافة نسخة 2023. وستنظم فرنسا البطولة للمرة الأولى، وتقام بطولة العالم للسيدات المقبلة في سبتمبر في برلين، فيما تقام بطولة العالم للرجال في 2027 في قطر.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©