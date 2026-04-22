الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بيلينجهام «مدين» لبرمنجهام!

بيلينجهام «مدين» لبرمنجهام!
22 ابريل 2026 21:30


لندن (أ ف ب)
أوضح الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أن شعوره بالامتنان لمدينته الأم برمنجهام كان وراء قراره شراء حصة أقلية في نادي برمنجهام فونيكس للكريكيت، واستحوذ لاعب وسط إنجلترا على حصة تبلغ 1.2% في الفريق الذي يشارك في بطولة «ذا هندرد»، مقابل مبلغ قُدّر بأكثر من 800 ألف جنيه إاسترليني (مليون دولار).
وقدّرت قيمة امتياز فونيكس بنحو 82 مليون جنيه إسترليني عندما استحوذت شركة نايت هيد كابيتال على حصة 49% العام الماضي، خلال عملية بيع أطلقها مجلس إنجلترا وويلز للكريكيت.
نشأ بيلينجهام في ستوربريدج وبدأ مسيرته في برمنجهام سيتي، وهو من عشّاق الكريكيت، ولعب في صفوف هاجلي في وورسيسترشير على مستوى الناشئين.
وقال اللاعب البالغ 22 عاماً «أحب برمنجهام. أنا ممتن جداً لما قدمته لي مدينة برمنجهام بأكملها»، وأضاف «أحب الكريكيت أيضاً، لذلك عندما سنحت لي فرصة المشاركة لم أفكر مرتين، وأنا سعيد جداً بالانضمام».
وتابع «تلقيت أفضل تنشئة في كرة القدم وفي الحياة من خلال برمنجهام سيتي. أشعر بأنني مدين للمدينة بشيء».
ويُعد أسطورة كرة القدم الأميركية (أن أف أل) توم برادي أيضاً جزءاً من مجموعة نايت هيد المالكة لبرمنجهام سيتي، وتنطلق نسخة عام 2026 من بطولة «ذا هندرد» في 21 تموز/يوليو وتستمر أربعة أسابيع.

