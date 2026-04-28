القناع ينقذ مودريتش بعد جراحة الوجه

روما (رويترز)

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن لوكا مودريتش ​خضع لجراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في عظم الوجنة الأيسر، وذلك قبل أسابيع من المشاركة المقررة للاعب وسط ميلان (40 ⁠عاماً) في كأس العالم للمرة الخامسة.

وأصيب مودريتش إثر اصطدامه ​برأس لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي، خلال ​التعادل ‌السلبي بين الفريقين بالدوري الإيطالي ⁠يوم الأحد ​الماضي على ملعب سان سيرو. وغادر الملعب قبل عشر دقائق من النهاية.

ورغم أنه كان يعاني من ألم واضح، ظل مودريتش على ‌مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة دون تلقي أي ‌علاج طبي.

وقال الاتحاد الكرواتي إن الطاقم الطبي للمنتخب ظل على اتصال بمودريتش، قائد الفريق، وكذلك بناديه.

وقال ​زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا في بيان "تحدثت مع لوكا، وتمنيت له جراحة ناجحة وشفاءً سريعاً. أنا مقتنع بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون جاهزاً لكأس العالم، وسندعمه تماماً.

"أثق في ‌أن التعافي سيسير وفقاً ​للخطة وأن لوكا، كقائد للفريق، سيقودنا في بطولة كبرى أخرى هذا الصيف".

ويحتل ميلان المركز الثالث في الدوري المحلي متأخراً بفارق ​12 نقطة عن إنتر ‌ميلان ⁠المتصدر، مع ‌تبقي أربع مباريات ‌على نهاية الموسم، ومن غير المؤكد مشاركة مودريتش في المباريات المتبقية من الموسم.

وقد ⁠يحتاج إلى ارتداء قناع للوجه في حال ​تعافيه في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المقررة في 11 يونيو المقبل، حيث تواجه كرواتيا منتخبات إنجلترا وغانا ​و بنما في المجموعة 12.