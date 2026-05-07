لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال

مانهايم (د ب أ)

أعرب يواخيم لوف المدرب الأسبق للمنتخب الألماني والمتوج بلقب كأس العالم 2014، عن قناعته التامة بقدرة منتخب بلاده على حصد لقب مونديال 2026 ، منوقعاً التفوق على ممتخب البرازيل في المباراة النهائية.

وقال لوف اليوم الخميس: "تحسن المنتخب بشكل ملحوظ في العامين الماضيين، مشيراً إلى أن المواهب الشابة مثل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا منحت ألمانيا دفعة تجديدية قوية بعد خيبات الأمل في ا نسختي 2018 و2022.

وخلال حديثه في ندوة كروية بمدينة مانهايم أكد لوف أن المنتخب لا يزال يمتلك مساحة للتطور قبل انطلاق المونديال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، قائلاً: إن ألمانيا تمتلك الإمكانيات الفنية لمواجهة أفضل المنتخبات و"الفوز على أي خصم، لكنه حذر من تراجع إيقاع الفريق أحياناً مما يسمح للمنافسين بالعودة إلى أجواء المباراة.

ووجه لوف انتقادات للنظام الجديد لمونديال 2026 الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى، معتبراً أن إطالة أمد البطولة سوف تؤدي إلى نتائج سلبية.