سقوط ليفربول يفجر غضب الجماهير على سلوت



معتز الشامي (أبوظبي)

بدأت المقارنات تتصاعد بقوة داخل إنجلترا بين الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، ومواطنه إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بعد التراجع الكبير الذي يعيشه «الريدز» هذا الموسم، رغم التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

الجدل اشتعل بعدما حذر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر من تكرار سيناريو تين هاج، الذي قدم موسماً أول واعداً مع مانشستر يونايتد قبل أن ينهار المشروع سريعاً، لينتهي الأمر بإقالته لاحقاً.

وزادت حدة الانتقادات بعدما خرج النجم المصري محمد صلاح بتصريحات قوية انتقد فيها أسلوب لعب الفريق، مطالباً بعودة ليفربول إلى هويته الهجومية المرعبة التي اعتاد عليها المنافسون، مؤكداً أن الفوز ببعض المباريات فقط لا يمكن أن يكون كافياً لنادٍ بحجم ليفربول.

سلوت الذي دخل التاريخ بقيادة ليفربول للتتويج بالبريميرليج في موسمه الأول، يجد نفسه اليوم تحت ضغط هائل بعد سلسلة من النتائج المخيبة، كان أبرزها السقوط أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، وهي خسارة أعادت الأسئلة حول قدرته على قيادة الفريق على المدى الطويل.

المشهد يبدو مألوفاً؛ تين هاج أيضاً بدأ بقوة مع يونايتد، حقق بطولة وتأهل لدوري الأبطال، قبل أن يتحول المشروع إلى أزمة بسبب الصفقات غير الناجحة، الإصابات، وفشل المنظومة التكتيكية.

وفي ليفربول، تبدو الصورة متشابهة؛ إصابات مؤثرة، تراجع حاد في مستوى بعض النجوم، وفشل واضح في فرض الهوية الفنية التي تميز بها الفريق في الموسم الماضي.

بينما الانتقادات لم تعد تقتصر على النتائج فقط، بل امتدت إلى أسلوب اللعب نفسه، حيث يرى كثيرون أن ليفربول فقد شراسته في الضغط، وتنظيمه الدفاعي، وحتى قدرته على بناء الهجمات بشكل مقنع.

كما أن رحيل ترينت ألكسندر أرنولد أثّر على عملية بناء اللعب، بينما تراجع تأثير الأجنحة، وعلى رأسهم محمد صلاح وكودي جاكبو، ليصبح الفريق أقل خطورة وأكثر هشاشة أمام المنافسين.

وفي المقابل، يرى بعض المحللين أن سلوت يستحق فرصة جديدة، خاصة أن الفريق عانى ظروفاً صعبة، منها الإصابات المتكررة، وعدم التوازن في التشكيلة، إلى جانب التأثير النفسي الكبير بعد وفاة ديوجو جوتا قبل انطلاق الموسم.

لكن المشكلة الأكبر، وفق تقارير إنجليزية، أن قطاعا واسعا من جماهير ليفربول بدأ يفقد الثقة في المدرب، وهو السيناريو نفسه الذي سبق سقوط تين هاج، إذا لم يستعد ليفربول توازنه سريعا، فقد يجد سلوت نفسه في نفس الطريق المظلم الذي سار فيه مواطنه.