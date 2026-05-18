يامال مهدد بالغياب عن بداية كأس العالم 2026

18 مايو 2026 23:00


معتز الشامي (أبوظبي)
تلقى منتخب إسبانيا ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعدما كشفت تقارير أن النجم الشاب لامين يامال بات مرشحاً للغياب عن بداية مشوار «لا روخا» في البطولة، بسبب استمرار تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مع برشلونة.
وبحسب المعلومات، فإن جناح برشلونة البالغ من العمر 18 عاماً سيغيب بشكل شبه مؤكد عن المباراة الافتتاحية لإسبانيا في دور المجموعات أمام الرأس الأخضر يوم 15 يونيو، فيما تحوم شكوك كبيرة أيضاً حول لحاقه بالمواجهة الثانية أمام المنتخب السعودي يوم 21 يونيو.
ويواصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم متابعة الحالة الطبية للاعب بالتنسيق الكامل مع برشلونة، حيث يجري الطاقم الطبي للمنتخب زيارات دورية لمراقبة تطورات برنامجه العلاجي، في محاولة لتجهيزه قبل المراحل الحاسمة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتعرض لامين يامال للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة برشلونة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني الشهر الماضي، وهي الإصابة التي أنهت موسمه مع النادي الكتالوني مبكراً.
وقرر برشلونة اعتماد برنامج علاجي محافظ لتجنب أي مضاعفات أو انتكاسة جديدة، خاصة أن اللاعب عانى بالفعل هذا الموسم من مشاكل بدنية متكررة، أبرزها إصابة في منطقة الحوض أثرت على بدايته قبل أن يستعيد مستواه بشكل مذهل لاحقاً.
ورغم ذلك، قدم يامال موسما استثنائيا مع برشلونة، بعدما شارك في 45 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 16 آخرين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب العالمية الصاعدة، بل ومرشحًا ليكون من نجوم كأس العالم.
ملف لامين يامال الصحي لم يكن بعيدا عن الجدل هذا الموسم، بعدما دخل برشلونة والمنتخب الإسباني في خلافات غير معلنة بشأن طريقة التعامل مع اللاعب الشاب.
وكان مدرب برشلونة هانسي فليك قد انتقد في وقت سابق تحميل اللاعب بدنيًا خلال التوقفات الدولية، مؤكداً ضرورة حماية المواهب الصغيرة وعدم المخاطرة بمستقبلها.
وفي المقابل، دافع لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، عن موقف جهازه الطبي، مشدداً على أن المنتخب لا يجازف مطلقاً بصحة أي لاعب، ومن المنتظر أن يعلن المنتخب الإسباني قائمته النهائية لكأس العالم يوم 25 مايو، وسط ترقب كبير لموقف يامال، الذي قد يكون غيابه عن البداية أحد أبرز مفاجآت البطولة.

