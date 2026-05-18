الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

من هو روي أراكي؟ الحارس الياباني المعجزة الذي أبكى رونالدو

من هو روي أراكي؟ الحارس الياباني المعجزة الذي أبكى رونالدو
18 مايو 2026 23:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
من السعودية إلى مصر «لا نصر ولا زمالك».. «الحلم» يتحوّل إلى «كابوس»
حسرة رونالدو.. الصور تجسد المشهد!!


في ليلة كان كريستيانو رونالدو يحلم خلالها بإضافة أول لقب رسمي بقميص النصر السعودي، خرج اسم جديد من قلب اليابان ليخطف الأضواء ويكتب قصته الخاصة، إنه روي أراكي، الحارس الشاب الذي تحول إلى البطل الأول في نهائي دوري أبطال آسيا 2، بعدما قاد جامبا أوساكا للفوز على النصر بهدف دون رد.
النجم البرتغالي ورفاقه دخلوا المباراة مرشحين فوق العادة لإنهاء عقدة الألقاب، خاصة مع السيطرة الكبيرة على مجريات اللقاء، بعدما استحوذ النصر على الكرة بنسبة 68%، وسدد 20 كرة بينها 6 تسديدات على المرمى، لكن كل المحاولات اصطدمت بجدار ياباني اسمه روي أراكي.
الحارس البالغ من العمر 18 عاماً قدم مباراة استثنائية، وتصدى لـ6 فرص محققة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويصبح الاسم الأكثر تداولاً بعد النهائي، بعدما خطف اللقب من بين يدي كريستيانو رونالدو.
أراكي ليس مجرد حارس ظهر فجأة في النهائي، بل موهبة يابانية صاعدة بقوة. تولى حراسة مرمى جامبا أوساكا بشكل أساسي منذ 22 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين فرض نفسه بسرعة مذهلة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، واستقبل هدفاً أو أقل في 6 من أصل 7 مباريات شارك فيها.
ولم تبدأ شهرته من نهائي آسيا فقط، بل تألق أيضاً مع منتخب اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاما 2026، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط خلال 6 مباريات، وتصدى لركلتي ترجيح أمام الأردن في ربع النهائي، قبل أن يتوج بجائزة أفضل حارس في البطولة.
ورغم الانفجار المفاجئ لموهبته، جاء التألق متأخراً قليلاً، بعدما أعلن المنتخب الياباني قائمته النهائية لكأس العالم 2026، والتي ضمت زيون سوزوكي، كيسوكي أوساكو، وتوموكي هاياكاوا، ليبقى أراكي خارج القائمة، لكن ما حدث أمام رونالدو قد يكون بداية الطريق فقط؛ لأن اليابان ربما وجدت حارس مستقبلها.

رونالدو
أوساكا
جامبا أوساكا الياباني حامل اللقب
دوري أبطال آسيا 2
النصر السعودي
آخر الأخبار
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى
اليوم 13:37
شاكيرا تغادر قاعة المحكمة في برشلونة (أرشيفية)
الترفيه
شاكيرا تستعيد 55 مليون يورو.. في قضية
19 مايو 2026
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة
19 مايو 2026
منتسبو «ربع قرن للمسرح» يشاركون في المرحلة الدولية من برنامج المسرح الرقمي بالصين
الترفيه
«ربع قرن للمسرح» يشارك في «المسرح الرقمي» بالصين
اليوم 23:53
تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس
الرياضة
تتويج الفائزين في بطولة الفجيرة للتنس
اليوم 23:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©