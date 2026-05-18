إيلي سيبانو: صنعنا التاريخ.. ويونايتد مشروع للمستقبل في المحترفين



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد إيلي سيبانو، رئيس نادي يونايتد إف سي، أن صعود الفريق رسمياً إلى دوري أدنوك للمحترفين يمثل لحظة تاريخية في مسيرة النادي، بعد نجاحه في بلوغ أعلى مستويات كرة القدم الإماراتية، ليصبح أحد المشاريع الكروية الحديثة والمستقلة التي تحقق هذا الإنجاز.

وكان يونايتد متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، احتفل بتأهل تاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين للموسم المقبل 2026 - 2027، قبل جولتين على ختام المسابقة، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام مضيفه العروبة مساء الجمعة، ضمن الجولة 28.

وعزز التعادل صدارة يونايتد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو، بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العروبة الثالث، مع أفضلية المواجهات المباشرة ليونايتد بعد فوزه ذهاباً 2-1.

وقال سيبانو إن التأهل جاء ثمرة موسم استثنائي بُني على الانضباط والطموح والعمل الجماعي، مشيداً بالجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري وشركاء النادي والجماهير طوال الموسم.

وأضاف: «منذ البداية آمنا بهذا المشروع وبقدرتنا على بناء نادٍ عصري وطموح قادر على المنافسة على أعلى مستوى في كرة القدم الإماراتية، والصعود إلى دوري المحترفين مصدر فخر كبير لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة».

وأشار رئيس النادي إلى أن خصوصية الإنجاز تكمن في طبيعة المنافسة داخل كرة القدم الإماراتية، موضحاً: «لطالما سيطرت الأندية صاحبة التاريخ والدعم المؤسسي الكبير على المشهد الكروي، لذلك يحمل هذا الإنجاز قيمة استثنائية بالنسبة لنا. أثبتنا أن الرؤية الواضحة والعمل الاحترافي والثقافة الداخلية القوية قادرة على صناعة النجاح والوصول إلى القمة».

وشدد سيبانو على أن رحلة الصعود لم تكن سهلة، مؤكداً أن الفريق واجه ضغوطاً كبيرة ومنافسة قوية طوال الموسم، إلا أن انضباط اللاعبين وتركيزهم على الهدف المشترك شكلا عنصر القوة الأبرز للفريق.

وأوضح أن طموحات النادي لا تتوقف عند الصعود فقط، قائلاً: «حققنا أحد أهدافنا الرئيسية هذا الموسم، لكن ما زالت أمامنا فرصة للفوز بلقب الدوري، وسيكون ذلك إنجازاً تاريخياً جديداً لنادٍ شاب يواصل كتابة قصته الخاصة».

ودعا سيبانو الجماهير إلى مواصلة دعم الفريق خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، مضيفاً: «هذا الفريق يستحق مدرجات ممتلئة وأجواء جماهيرية مميزة. نحن لا نبني مجرد نادٍ، بل نبني تاريخاً ومجتمعاً كروياً متكاملاً حوله».

كما وجه رئيس يونايتد الشكر إلى العاملين خلف الكواليس، مؤكداً أن الإنجاز تحقق بفضل العمل الجماعي، وقال: «وراء كل نجاح هناك أشخاص يعملون بصمت يومياً، هذا الإنجاز يعود إلى جميع العاملين والموظفين والشركاء الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة».

واختتم حديثه برسالة مباشرة إلى اللاعبين والجماهير: «اللاعبون حققوا هذا النجاح بالإيمان والتضحية والعمل الجاد، وجماهيرنا كانت شريكاً أساسياً في الرحلة.. معاً صنعنا التاريخ».