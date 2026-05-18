جوارديولا: سيتي سينافس على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية



لندن (د ب أ)



أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إصراره على المنافسة حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتبقت مباراتان للفريق في الدوري، ويحتاج لمساعدة من الفرق الأخرى من أجل تجاوز المتصدر أرسنال.

ورغم ذلك رفض مدرب سيتي الاستسلام، وقال إنه يركز كل جهوده على ضمان استمرار المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، وقال جوارديولا: «الأهم هو الوصول إلى النهاية بخيارات متعددة، كل ما نريده هو أن نكون مع جماهيرنا في المباراة الأخيرة لنحاول القتال، لتمديد هذه الأيام الأربعة أو الخمسة الأخيرة، علينا الفوز على بورنموث».

وتابع: «إنها بطولة مختلفة، لكن من الأفضل السفر إلى بورنموث بشعور الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بدلاً من العكس»، وأوضح مدرب سيتي: «ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث؛ لذا علينا الذهاب إلى بورنموث لتحقيق الفوز».