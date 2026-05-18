قرعة «خليجي 27» في جدة غداً و«الأبيض» على رأس مجموعته

18 مايو 2026 23:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

تُسحب مساء غدٍ الثلاثاء قرعة النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين.
وتجري مراسم القرعة في ميدان الثقافة -مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد، وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين.
وتعد «خليجي 27» التي تستضيفها مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل البطولة الخامسة التي تقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بمشاركة ثمانية منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، والسعودية البلد المضيف، وسلطنة عُمان، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن.
وكان جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والوفد المرافق له قد وصل إلى مدينة جدة لحضور مراسم القرعة، وبحث كل الترتيبات النهائية المتعلقة بالقرعة.
ووفقاً للائحة التنظيمية للبطولة، سيتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات، حسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الأول من أبريل الماضي، حيث يضم المستوى الأول المنتخب القطري، صاحب المركز (55 عالمياً)، والمنتخب العراقي (57 عالميا)، في حين يضم المستوى الثاني المنتخب السعودي (61 عالمياً) ومنتخبنا الوطني (68 عالمياً).
ويضم المستوى الثالث كلاً من المنتخب العماني (79 عالمياً) والمنتخب البحريني (91 عالمياً)، وجاء في المستوى الرابع المنتخب الكويتي (134 عالمياً) والمنتخب اليمني (149 عالمياً).
وبحسب آلية القرعة، سيتم سحب منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، أي أن المنتخبين في المستوى نفسه لن يلتقيا في الدور الأول.
وسيكون المنتخب السعودي (المضيف)، على رأس المجموعة الأولى، حيث يخوض مباراة الافتتاح، فيما سيكون المنتخب الموازي له في التصنيف الإمارات على رأس المجموعة الثانية.
وحسب نظام البطولة، سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تلعب فيما بينها دوريا من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، والذي يتواجه فيه متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور نصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز باللقب.

