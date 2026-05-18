الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للقوس والسهم» يشارك في بطولتين دوليتين بتركيا وسلوفينيا

18 مايو 2026

 
أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم اعتماد المشاركة في بطولتين دوليتين بكل من تركيا وسلوفينيا، بقائمة مؤلفة من اللاعبين سلطان المنهالي، وشهاب الساعدي، واللاعبة جمانة النجار.
وأكد النادي أن بطولة فيرونيكا تقام في سلوفينيا من 28 إلى 31 مايو الحالي، تعقبها بطولة تركيا من 3 إلى 7 يونيو المقبل، ضمن استراتيجية النادي لتمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية، واكتساب الخبرات من خلال هذه البطولات التي تشهد مشاركة نخبة اللاعبين على كافة المستويات.
وحقق النادي نتائج مميزة خلال البطولات الماضية التي نظمها اتحاد القوس والسهم، وآخرها بطولة الإمارات داخل الصالات للكبار، على مدار يومي 9 و10 مايو، ثم بطولة الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات التي اختتمت أمس، بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.
وأوضح النادي أن هناك بعض المشاركات خلال الفترة المقبلة منها صيف أبوظبي، والمعسكر الصيفي في أغسطس المقبل، بجانب الفعاليات التي ينظمها النادي على مستوى إمارة أبوظبي لاكتشاف المواهب، وترسيخ دوره المجتمعي.

