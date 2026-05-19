الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قمة الاحترام.. لجنة الحكام الإنجليزية تعتذر لفورست عن هدف فوز يونايتد

قمة الاحترام.. لجنة الحكام الإنجليزية تعتذر لفورست عن هدف فوز يونايتد
19 مايو 2026 08:08

مانشستر(رويترز)
قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا، إن هدف مانشستر يونايتد الذي سجله ماتيوس كونيا في الفوز 3-2 على نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، كان يجب إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد.
وتواصلت لجنة الحكام مع فورست أمس للاعتراف بوقوع خطأ من جانب الحكم مايكل سالزبوري، الذي ألغى توصية حكم الفيديو المساعد ⁠بعد استدعائه لمراجعة الشاشة الجانبية في الملعب إثر اصطدام الكرة بذراع برايان ​مبيومو.
ورأى حكم الفيديو المساعد أن مبيومو سيطر على الكرة بين ذراعه وجسده ​قبل ‌أن تُرد تسديدته وتصل إلى قدمي كونيا، ⁠لكن ​سالزبوري اعتبر أن التلامس كان غير متعمد وأيد قراره الأصلي باحتساب الهدف.
وكان هدف كونيا قد منح التقدم ليونايتد بنتيجة 2-1.
وقال فيتور بيريرا، مدرب فورست المحبط، في مؤتمر صحفي إن القواعد بحاجة إلى أن تكون أكثر ‌وضوحاً.
وأضاف: "بالنسبة لي، كانت لمسة يد واضحة للغاية. من المحزن عدم إلغاء ‌الهدف. وفي رأيي، كان هذا القرار هو الذي حسم نتيجة المباراة".
وتابع "يتعين علي تقبل قرار الحكم، لكن في اعتقادي، هو سيطر على الكرة بيده، والهدف جاء ​نتيجة هذه السيطرة. لولا ذلك لما أتيحت لهم الفرصة للتسديد والتسجيل".
كما أبدى بيريرا انزعاجه من مسألة الالتحامات داخل منطقة الجزاء.
وكان فوز أرسنال 1-صفر على وستهام يونايتد في 10 مايو الجاري، قد شهد جدلاً واسعاً حول ما إذا كان هدف التعادل المحتمل لكالوم ويلسون في ‌الدقيقة 96 يستوجب الإلغاء.
وقال بيريرا "هذه هي ​الشكوك التي تساورنا في الوقت الحالي بالدوري الممتاز بشأن القرار النهائي. فمع لمسات اليد، لا نعرف متى تُحتسب المخالفة ومتى لا تحتسب".
وأضاف "الالتحامات داخل المنطقة أثناء الركلات الحرة لا نعرف متى تعتبر خطأ ومتى ​لا تعتبر كذلك. أعتقد أنه ‌من ⁠المهم عقد اجتماع مع ‌الجميع ومحاولة فهم القواعد والقرارات، لأن ‌جميع المدربين في الوقت الحالي لديهم شكوك حول بعض القرارات".
وينص تعديل على القواعد تم إقراره في عام 2021 ، على أن لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى تسجيل هدف أو ​إتاحة فرصة للتسجيل لزميل في الفريق لا تعد مخالفة.
وكانت هذه هي المرة الرابعة هذا الموسم التي يرفض فيها حكم الساحة، توصية من حكم الفيديو المساعد بعد مراجعة اللقطات.
ولم تؤثر نتيجة مباراة الأحد بشكل كبير على جدول الترتيب، إذ حسم يونايتد المركز الثالث وضمن بالفعل التأهل لدوري ​أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين كان فورست بأمان من ​الهبوط. 

أخبار ذات صلة
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
جوارديولا: سيتي سينافس على لقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
أرسنال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
اليوم 12:20
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
الرياضة
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
اليوم 12:13
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
اليوم 12:11
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
الرياضة
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
اليوم 11:49
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اقتصاد
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©