كأس نائب رئيس الدولة للسلة.. فوز الشارقة والبطائح والنصر بالجولة الثانية

علي معالي (أبوظبي)

شهدت مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في كرة السلة، فوز أندية الشارقة والبطائح والنصر بالمجموعتين الأولى والثاني، حيث تفوق الشارقة في المباراة الأولى التي جرت على صالة نادي الشارقة على حساب الظفرة بنتيجة 88-58، فيما فاز البطائح على الجزيرة 76-68، وذلك على صالة نادي البطائح ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويقتصر السباق على قمة هذه المجموعة بين "الملك" و"الراقي" بعد تحقيق الفريقين الفوز الثاني على التوالي.

وفي المجموعة الثانية تخطى فريق النصر حاجز الـ 100 نقطة بالتفوق على الوحدة 104-74، في المباراة التي جرت بينهما على صالة راشد بن حمدان بالنصر في دبي، وهو الانتصار الثاني على التوالي للنصر أيضاً.

تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن تمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.

ويُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس.