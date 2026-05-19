«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة

علي معالي (أبوظبي)

كشف اتحاد الرياضات المائية عن تفاصيل بطولة كأس الإمارات للسباحة 2026 للناشئين والعمومي، والمقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل بمسبح نادي المدام الرياضي في الشارقة، ضمن برنامج بطولات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي الجاري.

وتقام منافسات فئات الناشئين يومي 6 و7 يونيو، وتشمل المراحل السنية 11 و12 عاماً، و13 و14 عاماً، و15 و16 عاماً، فيما تقام بطولة العمومي ومرحلة تحت 10 أعوام يومي 13 و14 يونيو بنظام النهائيات على مسبح 50 م.

تأتي البطولة ضمن خطط الاتحاد لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية، ومنح السباحين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية، في ظل مشاركة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية، وستقام وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة، مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في 4 سباقات فردية كحد أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم الأول من يونيو موعداً لإرسال مشاركات فئات الناشئين، و8 يونيو لفئة العمومي وتحت 10 سنوات.

ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.

90985