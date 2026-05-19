الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة

«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
19 مايو 2026 12:13

علي معالي (أبوظبي)
كشف اتحاد الرياضات المائية عن تفاصيل بطولة كأس الإمارات للسباحة 2026 للناشئين والعمومي، والمقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل بمسبح نادي المدام الرياضي في الشارقة، ضمن برنامج بطولات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي الجاري.
وتقام منافسات فئات الناشئين يومي 6 و7 يونيو، وتشمل المراحل السنية 11 و12 عاماً، و13 و14 عاماً، و15 و16 عاماً، فيما تقام بطولة العمومي ومرحلة تحت 10 أعوام يومي 13 و14 يونيو بنظام النهائيات على مسبح 50 م.
تأتي البطولة ضمن خطط الاتحاد لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية، ومنح السباحين فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات التنافسية، في ظل مشاركة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية، وستقام وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة، مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في 4 سباقات فردية كحد أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم الأول من يونيو موعداً لإرسال مشاركات فئات الناشئين، و8 يونيو لفئة العمومي وتحت 10 سنوات.
ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.

أخبار ذات صلة
3 سباحين يمثّلون الإمارات في الألعاب الخليجية بالدوحة

  90985  

اتحاد الرياضات المائية
بطولة كأس الإمارات للسباحة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
اليوم 12:20
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
الرياضة
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
اليوم 12:13
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
اليوم 12:11
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
الرياضة
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
اليوم 11:49
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اقتصاد
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©