الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رغم الاعتزال الدولي.. نوير الحارس الأول لألمانيا في المونديال!

19 مايو 2026 13:06

برلين(د ب أ)
ذكرت صحيفة (بيلد) الألمانية أن مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ، سيكون الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الشهيرة، أبلغ جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، باستبعاده من التشكيلة الأساسية، وأن نوير، المتوج مع منتخب (الماكينات) بكأس العالم 2014، سيكون الحارس الأساسي للفريق.
وأوضحت التقارير أن باومان أكد لناجلسمان أنه سيكون متاحاً للفريق كحارس بديل.
ومن المقرر أن يعلن ناجلسمان عن قائمة منتخب ألمانيا للمونديال، التي تضم 26 لاعباً، بعد غد الخميس، وسيكون نوير المفاجأة الأكبر.
وكان حارس مرمى بايرن، الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الموسمين الماضيين، اعتزل اللعب دولياً بعد بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، وكان من المقرر أن يخلفه مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني السابق، الذي يلعب حالياً في جيرونا، لكنه عانى من عدة إصابات طويلة الأمد.
وفي النهاية، اعتمد ناجلسمان على باومان، الذي كان الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ورفض ناجلسمان ونوير الإدلاء بأي تصريح واضح عند سؤالهما بشأن حراسة مرمى المنتخب الألماني.
وتعرض نوير لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة بايرن الأخيرة بالدوري الألماني هذا الموسم ضد كولن يوم السبت الماضي، لكن بيلد ذكرت أنها ليست خطيرة، وأنه من المرجح أن يكون جاهزاً للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا مع الفريق البافاري ضد شتوتجارت يوم السبت المقبل.

مستشفى القاسمي يجري أول عملية بتقنية متطورة لعلاج تكلس الشرايين التاجية
