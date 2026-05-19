الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
قميص ليفربول الجديد يحاكي مجد الثمانينيات

19 مايو 2026 13:09

لندن (د ب أ)
كشف نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وشركة (أديداس) للأدوات والمستلزمات الرياضية، رسمياً اليوم الثلاثاء عن الطقم الأساسي الجديد للفريق لموسم 2026 / 2027، مستوحياً تصميمه من أطقم الفريق الأحمر الشهيرة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
ويعيد القميص الجديد تصميم قميص ليفربول لموسم 1989 / 1990 الأيقوني، الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني الأسبق كيني دالجليش، ويرتبط هذا التصميم بالنجاح، إذ يجمع بين بعض الأنماط الهندسية الكلاسيكية على خلفية اللون الأحمر الداكن.
ويحتفي التصميم الجديد بفترة فارقة في تاريخ النادي، حيث يضفي اللون الأحمر الداكن لمسة عصرية، بفضل تصميم جرافيكي معاد ابتكاره، يحاكي لغة التصميم الأصلي من أواخر حقبة الثمانينيات، مع لمسة عصرية أكثر دقة.
وتعزز التفاصيل البيضاء الأنيقة على شعار أديداس وشعار النادي والزخارف الطابع الكلاسيكي، بينما يجسد التصميم المعاد ابتكاره روح وثقافة كرة القدم في الثمانينيات.
يذكر أن ليفربول يتواجد حالياً في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث ينتظر الفريق تعثر بورنموث، صاحب المركز السادس حالياً، أمام ضيفه مانشستر سيتي، في وقت لاحق من مساء اليوم بالمرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) للمسابقة، من أجل ضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ابتعد الفريق مبكراً عن صراع المنافسة على لقب المسابقة العريقة، الذي توج به في الموسم الماضي.

