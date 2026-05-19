تعرف على «خليفة صلاح» ووريث قميصه في ليفربول

أبوظبي (الاتحاد)

يعيش جمهور ليفربول حالة من الترقب مع اقتراب نهاية حقبة الأسطورة محمد صلاح، بعدما أصبح الحديث عن "خليفة الملك المصري" واحداً من أكثر الملفات إثارة داخل النادي الإنجليزي.

فعلى مدار سنوات، لم يكن القميص رقم 11 مجرد رقم عادي في ليفربول، بل أصبح رمزاً للنجاحات والأهداف والأرقام القياسية التي صنعها صلاح منذ انضمامه إلى "الريدز" في 2017.

ورغم صعوبة تعويض لاعب بحجم محمد صلاح، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل التفكير في الجناح القادر على قيادة الفريق هجومياً خلال المرحلة المقبلة، وهناك عدة أسماء مطروحة بقوة داخل الأوساط الإنجليزية، حيث يُعد هارفي إليوت من أبرز المرشحين لحمل راية صلاح مستقبلاً، خاصة أنه يمتلك أسلوب لعب قريباً من النجم المصري، سواء في التحرك داخل العمق أو صناعة الفرص من الجهة اليمنى.

ويؤمن كثيرون داخل النادي أن اللاعب الشاب يمتلك الموهبة الكافية ليصبح أحد أعمدة الفريق خلال السنوات القادمة، خصوصاً بعد تطوره الملحوظ في الموسم الأخير.

أما البديل الأخر فيتمثل في محاولات استعادة النجم الإسكتلندي الشاب بن جانون-دوك، الذي يُعتبر كان أحد أهم المواهب داخل أكاديمية ليفربول، ويصفه البعض بأنه "نسخة مصغرة" من صلاح بسبب سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة.

ورغم صغر سنه، فإن الجهاز الفني يرى فيه مشروعاً طويل الأمد لخلافة النجم المصري على الجبهة اليمنى.

بينما تشير التقارير الإنجليزية أيضاً إلى أن ليفربول قد يتجه للتعاقد مع جناح عالمي، لتعويض الفراغ الهجومي الكبير الذي سيتركه صلاح، خاصة أن النادي يدرك صعوبة الاعتماد على لاعب شاب فقط في مركز حساس كهذا.

ومن بين الأسماء التي ارتبطت بالنادي خلال الأشهر الأخيرة، البلجيكي جون باكايوكو لاعب لايبزيج، وجارود بوين لاعب وستهام، وتاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد.

ورغم أن إدارة النادي الإنجليزي حتى الآن، لم تتخذ أي قرارات رسمية بشأن هوية اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 11 بعد صلاح، لكن المؤكد أن الرقم سيحمل ضغطاً جماهيرياً هائلاً، بعدما ارتبط بواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.

فصلاح لم يكن مجرد هداف، بل أصبح أيقونة جماهيرية صنع لحظات تاريخية، أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ولهذا، فإن أي لاعب سيرتدي القميص رقم 11 في المستقبل سيجد نفسه أمام تحدٍ ضخم لإقناع الجماهير بأنه يستحق السير على خطى "الملك المصري"