«المرحلة 29» من دوري الأولى تؤجل بطاقة المحترفين الثانية إلى الجولة الأخيرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أحالت نتائج الجولة 29 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حسم بطاقة التأهل الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين إلى الجولة الختامية المقررة مساء الجمعة المقبل 29 مايو، بعدما استمر الصراع مفتوحاً بين حتا الوصيف برصيد 56 نقطة، والعروبة الثالث بـ54 نقطة، ودبا الحصن الرابع بـ53 نقطة، في سباق مرافقة يونايتد المتصدر إلى دوري المحترفين.

وكان يونايتد قد ضمن بطاقة الصعود الأولى في الجولة الماضية، قبل أن يعزز صدارته برصيد 58 نقطة بتعادله أمام ضيفه الاتفاق 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة 29.

وشهدت الجولة تمسك حتا بحظوظه الكبيرة في العودة إلى دوري المحترفين، بعدما عزز وصافته بفوزه على ضيفه سيتي 3-0، وسجل ثلاثية «الإعصار» صاموئيل روزا في الدقيقة 16، وشيفيت شيفيتي هدفين في الدقيقتين 24 و63، ليرفع حتا رصيده إلى 56 نقطة، مقابل 23 نقطة لسيتي في المركز الحادي عشر.

من جهته، تجاوز العروبة عقبة ضيفه جلف يونايتد بهدف محمد الحمادي في الدقيقة 72، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جلف يونايتد عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وفي المقابل، أبقى دبا الحصن على آماله في المنافسة بعدما تفوق على ضيفه الذيد 3-1، وسجل أهداف الحصن بيير كوندي في الدقيقة 57، ومحمد الحمادي في الدقيقة 64، وعكاشة حمزاوي في الدقيقة 93، فيما سجل هدف الذيد بيدرو هنريقو في الدقيقة 84، ليبقى الذيد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

وفي مواجهة أخرى، اكتفى يونايتد المتصدر بنقطة التعادل أمام ضيفه الاتفاق 1-1، بعدما تقدم الضيوف بهدف روان فيتور في الدقيقة 26، قبل أن يدرك السويسري هاريس سيفروفيتش التعادل ليونايتد في الدقيقة 78، ليرفع المتصدر رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 21 نقطة للاتفاق في المركز الثاني عشر.

وبعيداً عن صراع الصعود، اشتعلت معركة البقاء بعدما اقتنص مصفوت فوزاً ثميناً أمام ضيفه العربي 2-1، وتقدم العربي بهدف خوان دييجو في الدقيقة 56، قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر جان بول ولوان أوليفيرا، ليرفع مصفوت رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأخير، بالتساوي مع فرق الجزيرة الحمراء ومجد والاتفاق.

كما شهدت بقية مباريات الجولة فوز مجد على الفجيرة 2-0، والحمرية على مضيفه الإمارات 3-0.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الأخيرة التي ستُقام مساء الجمعة المقبل، والتي ستشهد الحسم النهائي لبطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين، إلى جانب تحديد بطل الدوري والفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.