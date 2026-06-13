«استراحات الترطيب» تُغير شكل مباريات كأس العالم 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت النُّسخة الحالية من كأس العالم 2026 تطبيق أحد أبرز التعديلات التنظيمية في تاريخ البطولة، بعدما قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فرض استراحات ترطيب إلزامية خلال جميع المباريات، بغضّ النظر عن درجات الحرارة أو الظروف المناخية، في خطوة أثارت الكثير من النقاش بين المدربين واللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام.

ووفقاً للنظام الجديد، يتم إيقاف اللعب لمدة ثلاث دقائق تقريباً في منتصف كل شوط، وتحديداً بعد مرور نحو 22 دقيقة، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للحصول على السوائل والتقاط الأنفاس قبل استكمال المباراة.

وجاء القرار في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في عدد من المدن المستضيفة للبطولة، إلا أن المفاجأة تمثّلت في تطبيقه بشكل إلزامي على جميع المباريات حتى داخل الملاعب المغطّاة أو في الأجواء المعتدلة.

ورغم أن الهدف المعلن يتمثل في الحفاظ على صحة اللاعبين وتقليل تأثير الإجهاد الحراري، فإن التطبيق العملي كشف عن تأثيرات فنية واضحة على سير المباريات، ففي المباراتين الافتتاحيتين بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية والتشيك، لوحظ أن استراحات الترطيب أسهمت في كسر إيقاع اللعب وإيقاف فترات الضغط المتواصل لبعض الفرق، وهو ما منح المنافسين فرصة لإعادة تنظيم الصفوف والتقاط الأنفاس.

ويرى متابعون أن هذه الاستراحات قد تؤدي عملياً إلى تحويل المباراة من شوطين إلى أربعة أرباع، خصوصاً مع إمكانية استغلال المدربين لتلك الدقائق في تقديم تعليمات تكتيكية مباشرة للاعبين وإجراء تعديلات فنية سريعة، دون انتظار فترة ما بين الشوطين.

كما أثارت الآلية الجديدة جدلاً تحكيمياً، بعدما استمرت ساعة المباراة في العمل خلال فترات التوقف دون إيقاف الوقت، ففي مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، استمرت الساعة لأكثر من خمس دقائق بين تسجيل هدف واستئناف اللعب بعد استراحة الترطيب، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية احتساب الوقت بدل الضائع ومدى تأثير ذلك على عدالة المنافسة.

ومن الناحية الجماهيرية، لم يكن التأثير واضحاً خلال مباراة الافتتاح في ملعب أزتيكا بسبب الحماس الكبير في المدرجات، لكن من المتوقع أن تستغل الجماهير هذه الفترات للتوجه إلى المرافق الخدمية أو منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، ما قد يؤدي إلى ظهور مقاعد فارغة مؤقتاً عقب انتهاء الاستراحات.

أما الجانب الأكثر إثارة للنقاش فيرتبط بالحقوق التجارية والبث التلفزيوني، فقد استغلت بعض الشبكات الناقلة هذه الفترات لعرض الإعلانات التجارية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت الاستراحات مرتبطة فقط بالجانب الصحي، أم أنها تُمثّل أيضاً فرصة اقتصادية إضافية لشركات البث والرُّعاة.

ورغم الجدل الدائر، يرى عدد من المدربين أن استراحات الترطيب قد تحمل جانباً إيجابياً يتمثل في الحدِّ من ظاهرة التوقفات المصطنعة وإصابات حراس المرمى الوهمية التي كانت تُستخدم أحياناً لمنح الأجهزة الفنية فرصة لنقل التعليمات للاعبين أثناء المباريات.

ومع استمرار البطولة، تبدو استراحات الترطيب واحدة من أكثر المستجدات تأثيراً في مونديال 2026، سواء من الناحية الفنية أو التحكيمية أو التجارية، وهو ما يجعلها تجربة استثنائية قد تُعيد رسم ملامح إدارة المباريات في البطولات الكبرى مستقبلاً.