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الرياضة

مصر توضح حقيقة طلب «فيفا» إزالة النجوم من قميص المنتخب

مصر توضح حقيقة طلب «فيفا» إزالة النجوم من قميص المنتخب
13 يونيو 2026 17:05


القاهرة (أ ف ب)
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً، السبت، أوضح فيه حقيقة طلب نظيره الدولي «فيفا» إزالة النجوم من قميص المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
ويحمل قميص المنتخب المصري 7 نجوم فوق شعار الاتحاد ترمز للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 7 مرات، وتردّدت أنباء عن طلب فيفا إزالة النجوم قبل المباراة الافتتاحية لمصر أمام بلجيكا في المجموعة السابعة الاثنين.
وقال الاتحاد المصري في بيانه: «تلقينا مخاطبة من فيفا تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال كأس العالم».
وأضاف: «فيفا طلب أيضاً إجراء تعديل على لون الأرقام على القمصان لتصبح بالأبيض، بدلاً من اللون الذهبي، من أجل وضوح الرؤية بشكل أكبر». 
وأوضح الاتحاد المصري أن الأمور ليست مفاجأة، وأنه على علم بها قبل انطلاق البطولة.
في سياق متصل، أوضح مصدر بمنتخب مصر أن هذا الأمر تم توضيحه للمنتخب خلال ورشة العمل التي أقامها فيفا لمسؤولي المنتخبات مارس الماضي.
وقال المصدر: «فيفا أبلغنا أن النجوم المسموح بتواجدها على قمصان المنتخبات في كأس العالم تخصُّ الفرق التي سبق تتويجها بلقب المونديال فقط، وسيقوم أي منتخب يحمل قميصه نجوماً ترمز لبطولات قارية بإزالتها».
وأضاف: «المنتخب مستعدُّ بالفعل وأطقم الملابس الخاصة بمباريات كأس العالم جاهزة منذ فترة، بالتعاون مع الشركة التي تُقدم أطقم المنتخب، ولم يُمثّل الأمر بالنسبة لنا أي مشكلة».

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