راسل أول المنطلقين في جائزة برشلونة الكبرى للفورمولا1

برشلونة (رويترز)

و اصل فريق ​مرسيدس هيمنته على مركز أول المنطلقين بعدما حسمه جورج ⁠راسل بجائزة برشلونة الكبرى ضمن ​بطولة العالم ​لسباقات ‌فورمولا 1 للسيارات اليوم ⁠السبت ​وينضم إليه في الصف الأمامي لويس هاميلتون سائق فيراري.وينطلق كيمي ‌أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب ‌العام، الذي يسعى لتحقيق فوزه السادس تواليا ​غدا الأحد، من المركز الثالث، بينما حل لاندو نوريس، سائق مكلارين وحامل اللقب، في ‌المركز الرابع.

وحصل مرسيدس ​على مركز أول المنطلقين في جميع سباقات هذا الموسم، ​وكانت ‌هذه ⁠المرة ‌الثالثة ‌التي يحسم فيها راسل مركز ⁠أول المنطلقين مقابل أربع مرات ​لصالح أنتونيلي، وتوقفت التجارب التأهيلية لفترة وجيزة بعد تعرض شارل لوكلير سائق ​فيراري لحادث.