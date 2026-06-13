راسل أول المنطلقين في جائزة برشلونة الكبرى للفورمولا1

برشلونة (رويترز)
و اصل فريق مرسيدس هيمنته على مركز أول المنطلقين بعدما حسمه جورج راسل بجائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت وينضم إليه في الصف الأمامي لويس هاميلتون سائق فيراري.وينطلق كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، الذي يسعى لتحقيق فوزه السادس تواليا غدا الأحد، من المركز الثالث، بينما حل لاندو نوريس، سائق مكلارين وحامل اللقب، في المركز الرابع.
وحصل مرسيدس على مركز أول المنطلقين في جميع سباقات هذا الموسم، وكانت هذه المرة الثالثة التي يحسم فيها راسل مركز أول المنطلقين مقابل أربع مرات لصالح أنتونيلي، وتوقفت التجارب التأهيلية لفترة وجيزة بعد تعرض شارل لوكلير سائق فيراري لحادث.