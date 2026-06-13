كوزمين والجزيرة.. طموحات «فخر وقيصر»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يبدأ الروماني كوزمين أولاريو محطة جديدة ستكون الخامسة له في الملاعب الإماراتية، بعدما وقع عقداً مع الجزيرة يمتد حتى عام 2028، وذلك عقب نهاية مشواره مع منتخب الإمارات.

وتمثل الخطوة عودة جديدة للمدرب الروماني المخضرم إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سبق له قيادة العين وشباب الأهلي والشارقة، قبل تجربته الأخيرة مع المنتخب الوطني خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء توجه الجزيرة للتعاقد مع كوزمين بعد موسم أنهاه الفريق في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين برصيد 44 نقطة، إلى جانب خسارته نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين بنتيجة 1-4.

ويُعد كوزمين أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية مع العين وشباب الأهلي والشارقة، إلى جانب تجاربه الخارجية مع الهلال السعودي والسد القطري وجيانجسو سونينج الصيني، فضلاً عن قيادته المنتخب السعودي في إحدى محطاته التدريبية.

وبات كوزمين ثالث مدرب روماني يتولى تدريب الجزيرة، بعد لازلو بولوني ومواطنه ميريل رادوي، كما سبق أن قاد الفريق المدرب الإيطالي من أصول رومانية والتر زينجا.

وجاء التعاقد مع المدرب الروماني المخضرم ضمن أبرز التحركات الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين استعداداً للموسم الجديد 2026 - 2027، والتي غلبت عليها أسماء الخبرة، بعدما تعاقد النصر مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وأسند خورفكان مهمته الفنية إلى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر، فيما تعاقد الوحدة مع البرازيلي بريكليس تشاموسكا، ولا يزال مصير البرتغالي باولو سوزا معلقاً بانتظار القرار الرسمي من إدارة شباب الأهلي، بينما يبرز الألباني بيسنيك هاسي كأحد أبرز المرشحين لتولي تدريب كلباء في الموسم المقبل.

في المقابل، فضلت أندية أخرى الاستقرار الفني، يتقدمها العين مع الصربي فلاديمير إيفيتش، المتوج بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة، ومواطنه جوران توفيجدزيتش مع عجمان، والبرتغالي روي فيتوريا مع الوصل، والبرتغالي خوسيه مورايس مع الشارقة، والروماني دانييل إيسايلا مع بني ياس، والكرواتي ألين هورفات مع الظفرة، فيما يستمر الإيطالي أندريا بيرلو لموسم ثانٍ مع يونايتد الصاعد إلى دوري المحترفين، بانتظار حسم حتا لمصير المدرب الوطني وليد عبيد.