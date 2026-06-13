«الميركاتو الصيفي» ينطلق 13 يوليو

معتز الشامي (أبوظبي)

حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم 13 يوليو المقبل موعداً لبداية فترة القيد الصيفية للموسم الرياضي 2026 - 2027، على أن تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، لتدخل الأندية مرحلة حاسمة من التحضير للموسم الجديد عبر إبرام الصفقات، وتعزيز قوائمها الفنية استعداداً للاستحقاقات المحلية والخارجية.

وشهدت الأسابيع الماضية نشاطاً ملحوظاً في سوق الانتقالات، حيث تواصل إدارات الأندية العمل على تدعيم مختلف المراكز وفقا لاحتياجات الأجهزة الفنية، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين محليين أو استقطاب عناصر أجنبية قادرة على صناعة الفارق خلال الموسم المقبل الذي ينتظر أن يكون من أقوى المواسم تنافسية في السنوات الأخيرة.

وتكتسب فترة الانتقالات الحالية أهمية مضاعفة في ظل المشاركة الخارجية الواسعة للأندية الإماراتية التي تصل إلى نصف عدد أندية مسابقة الدوري، بعد أن حدد الاتحاد مشاركة 7 فرق إماراتية ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري الأبطال 2 وبطولة الأندية الخليجية الأبطال.

وسيشارك العين وشباب الأهلي والوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يخوض الجزيرة الدور التمهيدي من البطولة نفسها، ويشارك الوحدة في دوري أبطال آسيا 2، في حين يمثل النصر وعجمان دورينا في دوري أبطال الخليج للأندية. كما سيكون العين طرفاً في بطولة السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب مشاركته في السوبر الإماراتي المحلي، مما يرفع من حجم التحديات المنتظرة أمام الأندية خلال الموسم الجديد.